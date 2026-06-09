Rekordérdeklődés a Balaton-átúszáson: már hetekkel a rajt előtt betelt a nevezési lista

Már nem lehet nevezni, mert hetekkel a rajt előtt betelt a 10 500 fős limit a 44. Lidl Balaton-átúszás 5,2 kilométeres főtávjára.

A 2,6 kilométeres féltávra és a Yettel Balaton-áthúzásra (SUP) is az utolsó nevezések érkeznek a héten, ezeknél már 95 százalékos a telítettség – tájékoztatta a szervező Budapest Sportiroda (BSI) kedden az MTI-t, hozzátéve: a július 18-i esemény rövidebb távjaira a maradék szabad helyek várhatóan napokon belül, még a héten elfogynak.

„Még soha nem telt be ilyen korán Európa, sőt a világ egyik legnagyobb tóátúszása, a LIDL Balaton-átúszás. Ez az elképesztő roham is bizonyítja, hogy a magyar tenger meghódítása ma már igazi, generációkon átívelő bakancslistás élmény”

– mondta Kocsis Árpád, a BSI ügyvezetője.

A még nyitott kategóriák utolsó öt százaléknyi helyére a https://www.balaton-atuszas.hu/ oldalon lehet jelentkezni.

Kiemelt kép: A 43. Lidl Balaton-átúszás féltávjának résztvevői a balatonboglári rajtnál 2025. augusztus 9-én (Fotó: MTI/Katona Tibor)