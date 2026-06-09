Parázs vita a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről: Brüsszelt, korrupciót és politikai megfélemlítést emlegettek a parlamentben

Éles politikai vita bontakozott ki kedden az Országgyűlésben a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájában. Míg a KDNP szerint a hivatal felszámolása a magyar szuverenitás feladását és a brüsszeli elvárásoknak való megfelelést jelenti, addig a Tisza képviselői úgy vélik, az intézmény valójában az előző kormány hatalmát szolgálta, ezért nincs helye a jövőben.

KDNP: A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése Brüsszel elvárásainak való megfelelés

Juhász Hajlanka, a KDNP vezérszónoka szerint azért hozták létre a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, hogy a magyar állam rendelkezhessen olyan intézményi eszközökkel, amely képes feltárni és nyilvánosságra hozni a Magyarország alkotmányos önazonosságát, nemzeti érdekeit és demokratikus működését sértő külföldi beavatkozási kísérleteket.

Szerinte, ha a kormány célja valóban a magyar szuverenitás megerősítése lenne, akkor a hivatal megreformálásáról vitáznának, nem pedig a megszüntetésről.

A hivatal azonnali hatályú megszüntetése lemondás Magyarország politikai, gazdasági és jogi szuverenitásának megvédéséről, és egyértelműen Brüsszel elvárásainak való megfelelés szolgálja – jelentette ki.

Közölte: a KDNP nem támogatja a hivatal megszüntetését.

Mi Hazánk: A magyar szuverenitásról is szól a javaslat

Apáti István (Mi Hazánk) jelezte: a vita nem pusztán a hivatal megszüntetéséről, hanem a magyar szuverenitásról is szól, amely valamennyi szívében és lelkében magyar embernek elsőrendű kérdés.

A magyar parlamenti képviselőnek a Mi Hazánk felfogása szerint elsődleges feladata a magyar szabadság, a magyar szuverenitás megőrzése, és az iránti munkálkodás, hogy Magyarország évszázadok óta is a magyarok országa tudjon maradni – tette hozzá az ellenzéki párt vezérszónoka, megjegyezve, hogy a kisebbségek jogait is tiszteletben kell tartani.

A Szuverenitásvédelmi Hivatalt felesleges intézményként, politikai kifizetőhelyként jellemezte, és azt mondta: a legnagyobb probléma, hogy rövid fennállása alatt a nevében foglalt funkciót sem tudta betölteni. Ráadásul súlyosították a megítélést azzal, hogy egy „romlott múlttal rendelkező” embert helyeztek az élére – emelte ki.

Tisza Párt: A Szuverenitásvédelmi Hivatal az adófizetők pénzéből az előző kormány hatalmát védte

Hende Máté (Tisza) kiemelte: a magyar választók azzal bízták meg a Tisza-kormányt, hogy számolják fel azt a rendszerszintű korrupciót és megfélemlítő gépezetet, amelyet a korábbi kormány kialakított. Ennek a munkának mérföldköve a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat – jelentette ki.

A kormánypárti politikus szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal az adófizetők pénzéből az előző kormány hatalmát védte, „maga volt a megtestesült korrupció”.

Egy nemzet szuverenitását nem a pártkifizetések, nem az állami ruhapénz és végképp nem a volt III/III-as tisztek garantálják, egy ország akkor szuverén, ha polgárai egészségesek, ha a magyar fiatalok modern és versenyképes tudást kapnak, és ha a gazdaság nem függ keleti diktatúrák titkosított hitelszerződéseitől – fogalmazott.

Közölte: a hivatal megszüntetésével megspórolt milliárdokat a magyar egészségügy és oktatás talpra állítására csoportosítják át.

Mi Hazánk: Az önkormányzatok szuverenitását készül támadni a kormány

Apáti István (Mi Hazánk) szerint a Tisza-kormány az önkormányzatok szuverenitása ellen készül támadást indítani. A Tisza célja, hogy miután „kipöckölik” a köztársasági elnököt a tisztségéből, az új köztársasági elnökkel ki tudják írattatni az új önkormányzati választásokat, és így még a népszerűtlen kormányzati döntések meghozatala előtt „betiszásodik” az önkormányzatok térképe.

Ezt szolgálja a polgármesterek fizetésének csökkentése is, ami pályaelhagyásra ösztönzi a polgármestereket, akiknek helyére tiszás polgármesterek ülhetnek majd.

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője ügyrendi felszólalásában szóvá tette, hogy Apáti István nem a témában szólalt fel, és felszólalását az emiatt kapott figyelmeztetés után még 8 percig folytathatta.

Az ülést vezető Vitályos Eszter, az Országgyűlés alelnöke erre úgy reagált: Apáti István „kiterjesztőleg értelmezte” a szuverenitást.

Mivel további felszólalásra senki nem jelentkezett, Vitályos Eszter a vitát lezárta.

Melléthei-Barna Márton (Tisza) a vitában elhangzottakra reagálva fontosnak nevezte a szuverenitást és annak védelmét, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy ennek megvannak és korábban is megvoltak a megfelelő intézményi keretei. A Szuverenitásvédelmi Hivatal nem erre a célra jött létre, és nem is ezt a funkciót töltötte be, valódi hatásköre, valódi jogosítványai nem voltak, kizárólag civilek, állampolgárok, ellenzékiek megfélemlítésére szolgált, erre pedig nincs szükség.

Visszautasította a vádat, hogy a hivatal megszüntetése a Brüsszellel kötött paktum része lenne, hangsúlyozva, egyrészt nincs ilyen paktum, másrészt a hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot nem a kormány, hanem ő maga írta és nyújtotta be.

Kiemelt kép forrása: MTI/Hegedüs Róbert