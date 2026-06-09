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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Papp Tibor és György Bence lesz a Fidesz–KDNP két új fővárosi képviselője

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.09. 19:29

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Papp Tibor és György Bence lesz a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának két új tagja – jelentette be a képviselőcsoport vezetője, Szepesfalvy Anna kedden a Facebook-oldalán.

A Fidesz–KDNP fővárosi képviselőcsoportjából a korábbi frakcióvezető Szentkirályi Alexandra és Radics Béla távozott, miután parlamenti képviselők lettek, helyükre érkezik Papp Tibor és György Bence.

Szepesfalvy Anna azt írta: mindketten jelentős önkormányzati tapasztalattal rendelkeznek, jelenleg is önkormányzati képviselőként dolgoznak, jól ismerik a külső kerületekben élők mindennapi problémáit, és rendszeres kapcsolatot tartanak a helyi közösségekkel.

Kiemelt kép: Papp Tibor (b) és György Bence, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselői, középen Szepesfalvy Anna fővárosi frakcióvezető (Fotó: Facebook)

Fővárosi Közgyűlés Szepesfalvy Anna Fidesz–KDNP

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