Papp Tibor és György Bence lesz a Fidesz–KDNP két új fővárosi képviselője

Papp Tibor és György Bence lesz a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának két új tagja – jelentette be a képviselőcsoport vezetője, Szepesfalvy Anna kedden a Facebook-oldalán.

A Fidesz–KDNP fővárosi képviselőcsoportjából a korábbi frakcióvezető Szentkirályi Alexandra és Radics Béla távozott, miután parlamenti képviselők lettek, helyükre érkezik Papp Tibor és György Bence.

Szepesfalvy Anna azt írta: mindketten jelentős önkormányzati tapasztalattal rendelkeznek, jelenleg is önkormányzati képviselőként dolgoznak, jól ismerik a külső kerületekben élők mindennapi problémáit, és rendszeres kapcsolatot tartanak a helyi közösségekkel.

Kiemelt kép: Papp Tibor (b) és György Bence, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselői, középen Szepesfalvy Anna fővárosi frakcióvezető (Fotó: Facebook)