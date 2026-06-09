Négy OMSZ-dolgozó ellen emeltek vádat a Gálvölgyi János rosszullétéhez kapcsolódó ügyben

Az Országos Mentőszolgálat 2023 májusában közölte, hogy vizsgálat indult a Gálvölgyi János színművész rosszulléte utáni riasztás fogadása ügyében.
Az ügyészség közleménye szerint 2023. május 10-én egy nő az édesapja nehézlégzése és egyéb panaszai miatt mentőt hívott egy budapesti címre, a hívást az egyik vádlott, egy vidéki szolgálati helyen dolgozó női mentésirányító fogadta, aki beszélt még a rosszul levő sértett feleségével is telefonon.
Ezután a telefonbeszélgetés végén mentőegység küldését ígérte, azonban ezt végül nem tette meg, az esetet nem kezelte a megfelelő sürgősségi szint szerint. Beszélt ugyan egy fővárosi betegfelvevő kolléganőjével, ő azonban szintén nem intézkedett kellőképpen.
A mentésirányítót egyikük sem vonta be közvetlenül. A férfi észlelte ugyan az esetet a rendszerbeli adatokból, azonban ő sem intézkedett mentő küldéséről
– tették hozzá.
Mivel háromnegyed óra múlva sem érkezett mentő, a sértett másik lánya is felhívta a segélyhívót, ahol egy másik vidéki mentésirányítót kapcsoltak, ő az ügy negyedik vádlottja.
Ez a férfi a hívót arról tájékoztatta, hogy az adott címre még nem indítottak mentőegységet, majd a továbbiakban a beteg állapota felől érdeklődött. A hívó ekkor már nem adott további tájékoztatást, ezért a mentésirányító elköszönt és bontotta a vonalat – írták.
Az ügyészség a közleményben hangsúlyozta, hogy a mentő iránti kérés kezelése során a vádlottak nem a tőlük elvárható gondossággal és körültekintéssel, valamint nem a munkaköri leírásuk, a szakmai szabályok és protokoll betartásával jártak el.
A mentőegység küldése iránt a sértett mentésében részt vevő vádlottak egyike sem intézkedett, pedig annak sürgősségét fel kellett volna ismerniük, a vádlottak mulasztásai miatt az életveszélyes állapotban lévő sértett mielőbbi szakszerű mentőellátása teljesen elmaradt.
A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolta meg a két nőt és két férfit.
Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság büntetővégzésben szabjon ki pénzbüntetést velük szemben, és tiltsa el őket határozott időre a foglakozásuk gyakorlásától, emellett kötelezze a vádlottakat a felmerült, több mint 1 millió forintos bűnügyi költség egyetemleges viselésére – áll a közleményben.
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A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Kovács Márton)