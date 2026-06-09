Négy OMSZ-dolgozó ellen emeltek vádat a Gálvölgyi János rosszullétéhez kapcsolódó ügyben

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt két mentésirányító, egy betegszállítás-felvevő és egy mentésvezető ellen a 2023-as Gálvölgyi-ügyben. Az ügyészség szerint a vádlottak nem a szakmai szabályoknak megfelelően jártak el, és mulasztásaik miatt nem érkezett időben mentő az életveszélyes állapotban lévő beteghez.

Az Országos Mentőszolgálat 2023 májusában közölte, hogy vizsgálat indult a Gálvölgyi János színművész rosszulléte utáni riasztás fogadása ügyében.

Az ügyészség közleménye szerint 2023. május 10-én egy nő az édesapja nehézlégzése és egyéb panaszai miatt mentőt hívott egy budapesti címre, a hívást az egyik vádlott, egy vidéki szolgálati helyen dolgozó női mentésirányító fogadta, aki beszélt még a rosszul levő sértett feleségével is telefonon.

Ezután a telefonbeszélgetés végén mentőegység küldését ígérte, azonban ezt végül nem tette meg, az esetet nem kezelte a megfelelő sürgősségi szint szerint. Beszélt ugyan egy fővárosi betegfelvevő kolléganőjével, ő azonban szintén nem intézkedett kellőképpen.

A mentésirányítót egyikük sem vonta be közvetlenül. A férfi észlelte ugyan az esetet a rendszerbeli adatokból, azonban ő sem intézkedett mentő küldéséről

– tették hozzá.

Mivel háromnegyed óra múlva sem érkezett mentő, a sértett másik lánya is felhívta a segélyhívót, ahol egy másik vidéki mentésirányítót kapcsoltak, ő az ügy negyedik vádlottja.

Ez a férfi a hívót arról tájékoztatta, hogy az adott címre még nem indítottak mentőegységet, majd a továbbiakban a beteg állapota felől érdeklődött. A hívó ekkor már nem adott további tájékoztatást, ezért a mentésirányító elköszönt és bontotta a vonalat – írták.

Az ügyészség a közleményben hangsúlyozta, hogy a mentő iránti kérés kezelése során a vádlottak nem a tőlük elvárható gondossággal és körültekintéssel, valamint nem a munkaköri leírásuk, a szakmai szabályok és protokoll betartásával jártak el.

A mentőegység küldése iránt a sértett mentésében részt vevő vádlottak egyike sem intézkedett, pedig annak sürgősségét fel kellett volna ismerniük, a vádlottak mulasztásai miatt az életveszélyes állapotban lévő sértett mielőbbi szakszerű mentőellátása teljesen elmaradt.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolta meg a két nőt és két férfit.

Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság büntetővégzésben szabjon ki pénzbüntetést velük szemben, és tiltsa el őket határozott időre a foglakozásuk gyakorlásától, emellett kötelezze a vádlottakat a felmerült, több mint 1 millió forintos bűnügyi költség egyetemleges viselésére – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Kovács Márton)