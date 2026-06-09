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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Napsütésből nem lesz hiány, de helyenként viharos széllel érkezhetnek a záporok

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Szerző: hirado.hu
2026.06.09. 06:45

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Sok napsütésre és nyárias melegre számíthatunk kedden, azonban délutántól az ország egyes részein záporok, zivatarok is kialakulhatnak a HungaroMet előrejelzése szerint.

Közlésük szerint az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható.

Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az Északi-középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar.

Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a déli, majd késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések.

A hőmérséklet délután 29 és 34 fok között valószínű.

Késő estére általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legtöbb helyen csökken a felhőzet, de főként hazánk északnyugati felében megmaradhatnak a gomolyok, és ott fordulhat elő helyenként zápor, néhol zivatar. A Dunántúlon és a középső országrészben élénk marad az északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között valószínű.

A kiemelt kép illusztráció. (MTI/Czeglédi Zsolt)

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