Napsütésből nem lesz hiány, de helyenként viharos széllel érkezhetnek a záporok

Közlésük szerint az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható.

Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az Északi-középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar.

Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a déli, majd késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések.

A hőmérséklet délután 29 és 34 fok között valószínű.

Késő estére általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legtöbb helyen csökken a felhőzet, de főként hazánk északnyugati felében megmaradhatnak a gomolyok, és ott fordulhat elő helyenként zápor, néhol zivatar. A Dunántúlon és a középső országrészben élénk marad az északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között valószínű.

A kiemelt kép illusztráció. (MTI/Czeglédi Zsolt)