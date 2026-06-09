Medveveszély: bocsával kószáló nagyvad bukkant fel Jósvafő közelében

Bocsával kószáló anyamedve bukkant fel kedd délután Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében, az Aggteleki Nemzeti Park munkatársai óvatosságra intik a helyieket és a túrázókat.

„2026 június 9-én az Aggteleki Nemzeti Park területén, Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében újabb barnamedve-észlelés történt. Igazgatóságunk munkatársa a kora délutáni órákban látott egy anyamedvét és egy bocsot” – közölték a nemzeti park közösségi oldalán.

A bejegyzésben kiemelték, hogy az észlelés helye távol esik a túraútvonalaktól, látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen található, de arra kérték követőiket, hogy tartsák be a látogatási szabályokat.

„A sátorozás tilos, a bivakolóhelyeken pedig az élelmiszert a fekvőhelytől távolabb helyezzék el. A vadászok által használt etetőhelyeket (szórókat) célszerű elkerülni” – figyelmeztettek a nemzeti park munkatársai, akik azt tanácsolták a túrázóknak, hogy tartsák be a medvékkel kapcsolatos biztonsági ajánlásokat, amelyekről az Aggteleki Nemzeti Park weboldalán olvashatnak.

Rámutattak, hogy a közelmúltban több medveészlelés is történt a park területén, június első napjaiban Szögliget és Égerszög külterületén is látták a nagyvadat, ám anyamedvét boccsal 2017 tavaszán, Jósvafő térségében láttak utoljára.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)