Magyar Péter szerint az Orbán-kormány a migráció ügyében csak cirkuszt akart

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva ellenzéki frakcióvezetők arra szólították fel a kormányfőt az Országgyűlés keddi ülésén, hogy Magyarország ne hajtsa végre a migrációs paktumot. A kormányfő válaszában azzal vádolta az Orbán-kormányt, hogy a migráció ügyében nem a nemzeti érdeket nézte, csak cirkuszt akart.

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, a miniszterelnök keddi, napirend előtti felszólalásában egyebek között a társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt, valamint ismertette a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és a politikai reklámok szabályozását érintő kormányzati terveket.

Magyar Péter a nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról szólva hangsúlyozta:

a Szuverenitásvédelmi Hivatal, amelynek megszüntetése szerepel a törvényhozás napirendjén, „a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében”.

A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, hogy az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek, egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek. Az Orbán-rendszernek az egész ország az áldozata volt – értékelt Magyar Péter.

A kormányfő szavaira reagálva ellenzéki frakcióvezetők arra szólították fel a miniszterelnököt, hogy Magyarország ne hajtsa végre a migrációs paktumot.

KDNP: Magyarország nem járulhat hozzá a migrációs paktumhoz

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője kiemelte: a szuverenitás fontos része, hogy kikkel élünk együtt, és ebben a migrációs paktum komoly szerepet játszik. A migrációs paktum úgy engedné be a migránsokat Európába, hogy az illegális migránsokat legálissá tenné – magyarázta.

Azt követelte a miniszterelnöktől, hogy mondja ki:

Magyarország sohasem fog hozzájárulni a migrációs paktumhoz és sohasem fog végrehajtási tervet leadni hozzá.

Rétvári Bence azt is mondta, hogy Magyar Péter úgy beszél az elmúlt 16 évről, mintha „16 évig valami illegalitásban tevékenykedett volna, valamiféle földalatti mozgalomban próbálta volna megdönteni a kormányzatot”, miközben 14 évig ennek a rendszernek a része volt, és akkor nem szólalt fel. „Csak akkor szólalt meg, amikor elfogytak azok az állások, amelyeket be tudott tölteni ebben a rendszerben” – fogalmazott.

Fidesz: Ne hajtsák végre a migrációs paktumot!

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: „amit önök itt az elmúlt hónapban csináltak”, annak alapján, ha eddig nem lett volna szükség Szuverenitásvédelmi Hivatalra, akkor itt lenne az ideje, hogy valamilyen formában létrehozzák. Olyan döntések születnek, amelyek az ország szuverenitását valóban érintik – vélte.

Kapcsolódó tartalom A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről tárgyal kedden a parlament Többek között a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot is megvitatják.

Kifejtette: a főhatalomról, amit eddig a magyar állam gyakorolt, több területen is lemondanak. Így a büntetőjog területén is, hiszen azzal, hogy az Európai Ügyészséggel megállapodnak, az Európai Unióból külföldi ügyészeket engednek be, amivel az ország büntetőhatalmának a szuverenitását sértik – magyarázta.

A migrációs paktumot illetően kitért rá: a kormányfő az Orbán-kormányt vádolja azzal, hogy „a mi időszakunkban fogadták el ezt a jogszabályt, csakhogy mi ellene szavaztunk, ráadásul még a bíróságon is megtámadtuk”, hiszen ez egy olyan döntés, amelyet az európai uniós szabályok szerint csak egyhangúsággal lehet meghozni. Azt mondta: ha migrációs válsághelyzet van, akkor ez a paktum Magyarországot arra kötelezi, hogy korlátlanul engedjen be migránsokat, akik ebben az esetben már nem illegális, hanem legális bevándorlókká válnak.

Gulyás Gergely arra szólította fel a miniszterelnököt, hogy

„ne csak a Szuverenitásvédelmi Hivatalt szüntessék meg, hanem egyértelműen tegyenek nyilatkozatot”, hogy a migrációs paktumot nem fogják végrehajtani.

Tisza: Az elmúlt 16 év maradandó károkat okozott a társadalomban

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője a miniszterelnök felszólalására reagálva azt mondta: az elmúlt 16 év maradandó károkat okozott a társadalomban. Szerinte az emberek úgy érezték, hogy egyre inkább egy félelmet és a gyűlöletet keltő mocsárba süllyednek, ami megakadályozott minden boldogságot és innovációt.

Hangsúlyozta:

az emberek azonban a rendszerváltás óta először rájöttek arra, hogy igenis van beleszólásuk, alakíthatják a sorsukat, elkezdtek hidakat építeni a mocsár felett.

Ugyanakkor arra figyelmeztetett: a volt kormánypártok, a jelenlegi ellenzék valóságérzékelése elvált az igazságtól, ezért muszáj, hogy magukba nézzenek.

Miniszterelnöki válasz: Az Orbán-kormány a migráció ügyében nem a nemzeti érdeket nézte, csak cirkuszt akart

Magyar Péter miniszterelnök a frakciók válaszára közel félórás felszólalással reagált, amelyben Toroczkai Lászlónak, a Mi Hazánk frakcióvezetőjének azt mondta: érti, hogy olyan választási rendszert szeretne, amiben 6 százalékkal lehet kormányt alakítani, de ebben nem tudnak segíteni. Rétvári Bence KDNP-frakcióvezető szavaira reagálva úgy érvelt: valóban diplomataként, majd egy állami vállalat vezetőjeként dolgozott a Fidesz–KDNP-kormány időszakában, ahogyan több tízezer másik köztisztviselő vagy több ezer más diplomata.

A migrációval kapcsolatban az Orbán-kormányt azzal vádolta, hogy

nem akart megállapodni az EU-val, nem a nemzeti érdeket nézte, hanem csak „cirkuszt” akart játszani. Közölte: ezt diplomaták és az igazságügyi tárca jogászai mondták el azokon az egyeztetéseken, amelyeket a június 18-19-ei Európai Tanács ülésére készülve tartottak.

Szerinte „a korábbi kormányoldalt az sem érdekelte, hogy Magyarország azóta egymilliárd eurót bukott a kabinet trehánysága és hitványsága miatt”. Hangsúlyozta: Lengyelországban nincsenek illegális migránsok, de a lengyeleknek Magyarországgal ellentétben nem kell napi egymillió eurós bírságot fizetniük. Bejelentette azt is:

nyilvánosságra hozzák azt a titkos kormányhatározatot, ami szerint a korábbi kabinet migránstábort akart építeni Vitnyéden, hogy megfeleljen az uniós migrációs paktumnak.

A Fidesz frakcióvezetőjének felszólalására úgy reagált: Gulyás Gergely elfelejtett arról beszámolni, hogy a korábbi kormány évente több tízezer legális gazdasági migránst hozott be Magyarországra NER-es közvetítőcégeken keresztül, ezt megelőzően pedig 100 milliárdokat loptak el a kötvénybiznisszel.

Magyar Péter arról is beszélt: megvizsgálják a brüsszeli Magyar Ház megvásárlását, amelyet szerinte a piaci ár felett vett meg a magyar állam. A miniszterelnök megerősítette, hogy

Magyarország csatlakozni fog az Európai Ügyészséghez, kiemelve, hogy szerinte ezzel még a Fidesz szavazóinak többsége is egyetért.

Jelezte: nemsokára beterjesztik a 16,4 milliárd euró uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot, amelyben szigorú vagyonnyilatkozati rendszerre tesznek javaslatot. Azt ígérte: a jövőben nem lehet büntetlenül megúszni azt, ha valaki „hazugságokat ír be”. Magyar Péter reményét fejezte ki, hogy a Fidesz is megszavazza ezt.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)