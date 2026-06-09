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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Magyar Péter: Megkezdődött a béke, a normalitás és az emberség helyreállítása

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.09. 10:22

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A miniszterelnök napirend előtti felszólalásában a társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt, valamint ismertette a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és a politikai reklámok szabályozását érintő kormányzati terveket.

A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról szólva a kormányfő hangsúlyozta: a Szuverenitásvédelmi Hivatal, amelynek megszüntetése szerepel a törvényhozás napirendjén, „a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében”.

A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, hogy az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek, egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek.

Az Orbán-rendszernek az egész ország az áldozata volt – értékelt Magyar Péter.

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A kiemelt kép forrása: MTI/Bodnár Boglárka

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