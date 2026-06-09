Magyar Péter bejelentette, hogy igazságosabb választási rendszer lesz Magyarországon

A választási rendszerről, a kárpátaljai magyarok jogairól és az uniós források hazahozataláról is szóltak a képviselők napirend előtt az Országgyűlésben kedden.

Mi Hazánk: lesz-e igazságosabb választási rendszer? Toroczkai László (Mi Hazánk) a választási eredményeket és a parlamenti frakciók létszámait összehasonlítva azt mondta: ez a választási rendszer régóta rendkívül aránytalan és igazságtalan, és ennek a fő oka a győzteskompenzáció. Mindez azt eredményezi, hogy lehet 53 százalékkal alkotmányozni, holott az ellenzéki politikus szerint azt alkotmányozó nemzetgyűlés összehívásával kellene megtenni.

Toroczkai László felszólalása végén azt, hogy a korábban az RTL-nél dolgozó Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket, úgy értékelte, hogy miközben szuverenitásról, demokratikus választásról, demokratizálódásról beszél a miniszterelnök, „a közmédiát az RTL-nek adják át”.

Magyar Péter miniszterelnök válaszában az utóbbi ügyben azt mondta „vállalhatatlan, ami jelenleg a közmédiában zajlik, és zajlott sok éve”, majd kijelentette: lesz igazságosabb választási rendszer.

Közölte: ilyen szavazati aránnyal, amit a Tisza elért, az Egyesült Királyságban 90 százaléka lenne a parlamentben, Franciaországban a nemzetgyűlésben az is lehet, hogy 95 százalékuk lenne, de van pár tagállam, például Németország, ahol arányosabb a rendszer.

Azt is látni, hogy elég sok országban van kormányválság, és a győzteskompenzáció a kormányzati stabilitást szolgálja – emelte ki a kormányfő, hozzátéve, hogy ezzel a többséggel nem szabad visszaélni, ezt nem kell növelni, és nem ildomos a választási körzeteket folyamatosan átírni.

A kormány célja a következő választásokat a korábbinál demokratikusabb, igazságosabb, arányosabb választási rendszerben tartani, ennek kialakításához a parlamenti, a parlamenten kívüli pártok és a magyar emberek véleményét is kikérik – jelezte a miniszterelnök.

KDNP: A Kárpátalján élő magyarok sora közös nemzeti ügy

Nacsa Lőrinc (KDNP) örömtelinek nevezte a miniszterelnök korábbi bejelentését arról, hogy Magyarország megállapodásra jutott Ukrajnával a magyar kisebbség nyelvi, oktatási jogainak bővítésével és nemzeti jelképeik használatával kapcsolatban. Ez a 2014-15-ben elvett jogok visszaadása – tette hozzá.

A határokon átívelő nemzetegyesítés közös nemzeti felelősség, parlamenti patkón és kormányzati ciklusokon átívelő ügy – hangsúlyozta az ellenzéki politikus, hozzátéve, hogy a kormány minden ez irányú erőfeszítését támogatják, kiállnak a kárpátaljai magyarok jogaiért.

Azonban aggályként vetette fel, hogy az ukrán kormány számos alkalommal ígért már meg dolgokat, amelyeket nem teljesített. Ezért azt várják el a kormánytól, hogy mindenben tartassa be az ukránok vállalásait, azokat mutassák be a parlamentnek és a nyilvánosságnak – mondta.

Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában közölte: hamarosan, még ezen a héten a frakciók vezetői további információkat kapnak a megállapodás részleteiről és a további teendőkről.

Úgy fogalmazott: Ukrajna a szomszédunk, százezer magyar testvérünk hazája, és elsősorban az ő érdekükben törekszik a kormány konstruktív kapcsolatokra az országgal.

Ukrajna csak akkor léphet előre az EU-csatlakozási folyamatban, ha kötelezettséget vállal a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati és politikai jogainak teljes körű rendezésére – jelentette ki.

Fidesz: a tiszás képviselők „nyomógombok” lesznek a Brüsszelben kidolgozott jogszabálycsomagok elfogadásához Panyi Miklós (Fidesz) Magyar Péter napirend előtti felszólalására reagálva ténykérdésként rögzítette, hogy Magyarországon ma a legszigorúbb idegenrendészeti és vendégmunkás szabályozás van érvényben.

Hozzátette: miközben a Tisza azt ígéri, hogy megszünteti a külföldi vendégmunkások behozatalát, valójában a keresztény országokból érkező vendégmunkások helyett a muszlim országok felé tolják a Magyarországon alkalmazható vendégmunkások körét.

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Panyi Miklós felidézte: Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök egy interjúban világossá tette, hogy a migrációs paktum végrehajtása mindenki számára kötelező, és jelezte, hogy ezen dolgozik a magyar kormánnyal is. A fideszes képviselő felszólította Magyar Pétert, mondja ki, hogy nem fogják végrehajtani a migrációs paktumot. Kijelentette: ha a miniszterelnök nem mondja ki ezt, az is válasz lesz.

A képviselő kifogásolta, hogy Magyar Péter nem Kárpátalján, hanem egy párizsi kastély udvarán jelentette be, hogy sikerült megállapodni Ukrajnával a kárpátaljai magyarok jogairól. Ennek hátterében szerinte az áll, hogy a miniszterelnök berlini és párizsi tárgylásai során feladta Magyarország Ukrajnával kapcsolatos korábbi pozícióját.

Az uniós források hazahozataláról szólva azt mondta: a tiszás képviselők egyszerű „nyomógombok” lesznek a Brüsszelben kidolgozott jogszabálycsomagok elfogadásakor, módosítási lehetőség nélkül.

Magyar Péter miniszterelnök válaszában kijelentette: a Panyi Miklós által említett „párizsi kastély” Magyarország párizsi nagykövetsége, és azért ott jelentette be a megállapodást Ukrajnával, mert akkor tájékoztatták, hogy a megállapodástervezetet a kárpátaljai politikai és egyházi szervezetek is elfogadják. Jelezte: még a héten szeretné tájékoztatni a frakcióvezetőket a szakmai szinten leütött megállapodás részleteiről, és szervezés alatt van egy találkozó az ukrán elnökkel, amelyet Beregszászon szeretne megejteni.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó:MTI/AP/Ebrahim Noruzi)