Ítéletet hirdethet csütörtökön a bíróság a sápi vonatbaleset ügyében

A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után csütörtökön hirdet ítéletet a Debreceni Járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyvonatba hajtott még 2023. november 15-én Sápnál – közölte a Debreceni Törvényszék kedden az MTI-vel.

A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre egy magán-vasúttársaság tulajdonában lévő, 28 tartálykocsiból álló tehervonat-szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak.

A baleset következtében a személyvonaton tartózkodó öt ember közül az egyik 8 napon túl, a jegyvizsgáló 8 napon belül gyógyuló könnyebb sérülést, míg a tehervonat vezetője életveszélyes, részben maradandó fogyatékossággal járó sérülést szenvedett.

Az ügyészség a vádlott ellen vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének maradandó fogyatékosságot okozó vétsége és közérdekű üzem működése gondatlan megzavarásának nagyobb kárt okozó vétsége miatt emelt vádat.

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