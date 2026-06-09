Hatályba lép szerdán a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután kedden megjelent a Magyar Közlönyben.

A parlament hétfőn egyhangú szavazással fogadta el a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslatot.

A jogszabály a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig felfüggeszti a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat.

A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)