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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Hatályba lép szerdán a devizahitelesek ügyét segítő törvény

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.09. 20:22

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Hatályba lép szerdán a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután kedden megjelent a Magyar Közlönyben.

A parlament hétfőn egyhangú szavazással fogadta el a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslatot.

A jogszabály a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig felfüggeszti a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat.

A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

devizahitelMagyar Közlöny

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