Gajdos László: Magyarország előtt új lehetőségek nyílnak az Európai Unióval való együttműködésben

Környezetvédelmi és klímaadaptációs fejlesztésekről egyeztetett Budapesten Marko Primorac, az Európai Beruházási Bank új alelnöke és Gajdos László – olvasható az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalának keddi bejegyzésében.

A tárcavezető különösen fontosnak nevezte a vízgazdálkodás fejlesztését, a vízvisszatartási rendszerek bővítését és a szennyvízkezelés korszerűsítését. Az egyre gyakoribb aszályos időszakok és szélsőséges időjárási jelenségek miatt ezek már nem a jövő kérdései, hanem a jelen feladatai – fogalmazott.

A miniszter szerint az elmúlt években Magyarország számos európai lehetőségtől esett el.

A kormány most azon dolgozik, hogy újra erős és megbecsült partnerként működjön együtt az EU intézményeivel,

és minden rendelkezésre álló forrást a magyar emberek, a természet és a jövő generációk, az élhetőbb, zöldebb és fenntarthatóbb Magyarország érdekében használjon fel – tette hozzá.

Kiemelt kép: Gajdos László élő környezetért felelős miniszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)