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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Az uniós források hazahozatalához szükséges házszabály-módosítást nyújtott be a Tisza Párt

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.09. 18:07

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Az EU-s források hazahozatalához szükséges jogalkotási kötelezettségekre hivatkozva átmenetileg jelentősen megemelné a parlamenti sürgős tárgyalás és a kivételes eljárás félévenkénti felső határát a házszabály módosítása, amelyet a Tisza egyik képviselője nyújtott be kedden.

Schummer Orsolya (Tisza) indítványa a sürgős tárgyalás elrendelésének félévenkénti felső határát a jelenlegi legfeljebb hat alkalomról tizenöt alkalomra emelné meg, a kivételes eljárás elrendelésének félévenkénti felső határát pedig a mostani legfeljebb négy alkalomról tízre növelné.

A módosítás azonban csak fél évre szólna, az eredeti szabályok 2027. január 1-jén visszaállnának.

Az indoklás szerint a javaslat célja, hogy Magyarország mielőbb hozzáférjen a számára megítélt, az előző kormány felelősségi körébe tartozó okból elmaradt uniós forrásokhoz. Hozzáteszik: tekintettel arra, hogy 2026. augusztus 31-ig mintegy 8000 milliárd forint összegű forrás sorsa dől el véglegesen, elengedhetetlen a sürgős tárgyalásra, valamint a kivételes eljárásra vonatkozó határozati házszabályi rendelkezések átmeneti módosítása.

Az indoklás szerint a megemelt keret „a megjelölt, határozott idejű célhoz igazodik, az átlátható és kiszámítható jogalkotás követelménye nem sérül, és a sürgős tárgyalás, illetve a kivételes eljárás kivételes jellege sem üresedik ki”.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

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