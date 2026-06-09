A magyarok sem legális, sem illegális migránsokat nem akarnak a hazájukban – közölte a Fidesz

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a magyarok sem legális, sem illegális migránsokat nem akarnak hazájukban.

Havasi Bertalan az MTI-hez kedden eljuttatott közleményben rámutatott: Magyar Péter azt ígéri, nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.

Persze hogy nem lesznek illegális migránsok, ha Magyar Péter legalizálja őket – fogalmazott, hozzátéve: a magyarok viszont sem legális, sem illegális migránsokat nem akarnak a hazájukban.

A Fidesz éppen ezért követeli, hogy a kormány haladéktalanul jelentse be, hogy

a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani

– közölte Havasi Bertalan.

Kiemelt kép: Múlt pénteken az uniós migrációs paktum ellen tüntettek a budapesti Kossuth téren (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)