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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

A magyarok sem legális, sem illegális migránsokat nem akarnak a hazájukban – közölte a Fidesz

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.09. 17:02

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a magyarok sem legális, sem illegális migránsokat nem akarnak hazájukban.

Havasi Bertalan az MTI-hez kedden eljuttatott közleményben rámutatott: Magyar Péter azt ígéri, nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.

Persze hogy nem lesznek illegális migránsok, ha Magyar Péter legalizálja őket – fogalmazott, hozzátéve: a magyarok viszont sem legális, sem illegális migránsokat nem akarnak a hazájukban.

A Fidesz éppen ezért követeli, hogy a kormány haladéktalanul jelentse be, hogy

a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani

– közölte Havasi Bertalan.

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Kiemelt kép: Múlt pénteken az uniós migrációs paktum ellen tüntettek a budapesti Kossuth téren (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

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