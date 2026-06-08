Vitézy Dávid: A légiutas-jogokról és a kártérítési szabályokról is egyeztettek az európai közlekedési miniszterek hétfői ülésén

„A közlekedés az a terület, ahol a tagállamok nem egymás kárára, hanem egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni” – írta a miniszter.
Úgy fogalmazott: nagy változás ez az elmúlt évekhez képest, amikor Magyarország soha nem képviseltette magát a legmagasabb szinten ezeken a megbeszéléseken, mert a „Brüsszelt meg kell állítani” alappozíció már a szakpolitikai szintet is megmérgezte:
4 éve nem járt magyar közlekedési miniszter személyesen a közlekedési miniszterek hivatalos csúcstalálkozóján.
Magyarország tehát újra itt van, és öncélú hergelés helyett ismét részt vesz az európai döntésekben – fogalmazott a miniszter.
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Kiemelt kép forrása: Vitézy Dávid közösségi oldala