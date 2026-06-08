Újraindítaná a bezárt gyermek- és szülészeti osztályokat Sátoraljaújhely

Levélben fordult Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere, hogy segítsen újraindítani a helyi kórház korábban bezárt osztályait. A kezdeményezés a gyermekosztály újranyitását, valamint a szülészeti-nőgyógyászati és területi ellátás megerősítését célozza.

Szamosvölgyi Péter hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videójában jelentette be: levélben kereste meg Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, hogy nyújtson segítséget a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház régebben bezárt osztályainak újraindításához.

Elmondta, levelében három témát érint: a térség területi ellátásának erősítését, a szülészet-nőgyógyászat működésének további biztosítását és fejlesztését, valamint a gyerekosztály újraindítását.

Mindhárom ügy „fontos, elvárt és elengedhetetlen ahhoz”, hogy a megyei kórháztól 85 kilométerre fekvő sátoraljaújhelyi kórházban újra elérhetők legyenek az említett ellátási formák „gyermekeink, születendő gyermekeink, az édesanyák érdekében” – közölte.

A polgármester örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy sokan támogatták a levél megírását, majd hozzátette: várja a térség polgármestereinek csatlakozását a kezdeményezéshez. Hangsúlyozta, a kórház nem Sátoraljaújhelyé, hanem mindenkié, aki az intézmény ellátási területén él.

Szamosvölgyi Péter arra kérte az egészségügyi minisztert, hogy fontolja meg a levélben felsorolt érveket, és támogassa az abban foglalt kéréseket, amelyek közül „mind megalapozott és elvárt” a térségben élők részéről. Hozzátette, olyan lépést vár Hegedűs Zsolttól, amelyre „mindenki azt tudja mondani pártpolitikától függetlenül, hogy ez szép teljesítmény volt”.

Kiemelt kép: Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere a Déryné Fesztivál beharangozó sajtótájékoztatóján a budapesti Déryné Központban 2026. március 11-én (Fotó: MTI/Kovács Márton)