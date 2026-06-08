Rétvári Bence: A KDNP konstruktív ellenzékként támogatta az Országgyűlés működési költségeinek csökkentését

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) – konstruktív ellenzékként – támogatta hétfőn a Országgyűlés működési költségeinek, így a képviselői jövedelmeknek a csökkentéséről szóló javaslatot – írta Rétvári Bence, a párt frakcióvezetője Facebook-oldalán.

Rámutatott: ahogy mondták, konstruktív ellenzék lesznek, mindent támogatnak, ami jó az embereknek.

A Tisza Párt számításai szerint az ő javaslatuk nagyjából 40 százalékos megtakarítást jelent, ami egy ciklus alatt 50 milliárd forint. 2010 után a Fidesz-KDNP döntött a parlament létszámának megfelezéséről, így 2014 óta közel feleannyi képviselő van, mint előtte – írta Rétvári Bence.

Felidézte, hogy a Fidesz-KDNP kormány az önkormányzati képviselők létszámát is közel a felére csökkentette. A két mérséklés mértéke nagyjából egyenlő, csak

a Tisza az egy országgyűlési képiviselőre eső költségeket csökkentette, míg a Fidesz-KDNP az országgyűlési és az önkormányzati képviselők számát felezte.

Ha a Tisza számítása szerint az ő javaslatuk 50 milliárd forint megtakarítást jelent egy ciklusban, akkor a Fidesz-KDNP módosítása az elmúlt három ciklusban – a mai éréken számolva – összesen legalább 150 milliárd forintot spórolt meg. Ennyivel kevesebbet költött az ország a politikusaira, és ennyivel többet a polgáraira – fejtette ki Rétvári Bence.

Kiemelt kép: Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője interpellál az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 8-án. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)