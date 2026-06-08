Radnai Márk: Magyarországon az embereknek újra beleszólást kell kapniuk a közös ügyekbe

Hamarosan megkezdődnek a társadalmi részvétel intézmény megalapításának előkészületei – közölte Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, országgyűlési képviselő hétfőn Facebook-bejegyzésében.

Megjegyezte, Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértettek abban, hogy a társadalmi részvétel intézményének létrehozása kiemelt fontosságú feladat, ezért hamarosan megkezdődnek az intézmény megalapításának előkészületei.

Felidézte, a választások előtt sokat beszéltek arról, hogy

Magyarországon az embereknek újra beleszólást kell kapniuk a közös ügyekbe.

Ez egy olyan vállalás, amely a működő és emberséges Magyarország egyik alapja – tette hozzá.

„Vállalom, hogy olyan átlátható és korszerű rendszert fogunk létrehozni, amely lehetőséget ad minden magyar embernek arra, hogy véleményt mondjon, javaslatot tegyen, és részt vegyen a közös döntések előkészítésében. Hiszem, hogyha ez sikerül, többé nem fordul vissza az ország a bukott autokratikus rendszerek felé” – fogalmazott Radnai Márk.

Kiemelt kép: Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, megválasztott országgyűlési képviselő az új Országgyűlés alakuló ülésére érkezik az Országházban 2026. május 9-én. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)