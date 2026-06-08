Orbán Anita: Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában

Megtartották a második állománygyűlést a Külügyminisztériumban hétfőn; Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában – közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook-oldalán.

A politikus közölte: három és fél hete arról beszéltek, hogy visszaállítják a minisztérium szakmai önállóságát, helyreállítják a magyar diplomácia tekintélyét, és olyan munkakultúrát építenek, amely szakmaiságra, együttműködésre és kölcsönös tiszteletre épül. Most már nemcsak tervekről, hanem az elmúlt hetek eredményeiről is beszámolhatott munkatársainak – tette hozzá.

Hangsúlyozta: Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, Varsóban új lendületet adtak a magyar–lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségüket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak.

Kitért rá: különösen fontos eredmény az európai uniós forrásokról szóló megállapodás, amely magyar települések, vállalkozások, egyetemek, kutatók és fiatalok számára nyit új lehetőségeket. Az Erasmus-program újraindításával több ezer magyar hallgató előtt nyílik meg ismét az európai felsőoktatás – jegyezte meg. Orbán Anita kiemelte: ezek az eredmények nem kizárólag a politikai vezetés eredményei.

„Minden tárgyalás, látogatás, háttéranyag és diplomáciai egyeztetés mögött ott van a külügyminisztériumi kollégák munkája”

– fogalmazott. Közölte, a hétfői állománygyűlésen bemutatkozott az új vezetői csapat: Velkey György László parlamenti államtitkár, Kereszty Gabriella közigazgatási államtitkár, Breuer Klára bilaterális államtitkár és Mészáros Krisztián multilaterális államtitkár.

„Mindannyian jelentős szakmai tapasztalattal, nemzetközi ismeretekkel és közszolgálati elkötelezettséggel érkeztek a minisztériumba”

– írta Orbán Anita.

Úgy fogalmazott, a következő időszakban erre a szakmai közösségre építenek tovább. Új belső kommunikációs csatornákat is indítanak, hogy a kollégák javaslatai, kérdései és visszajelzései közvetlenül eljuthassanak a minisztérium vezetéséhez. Hangsúlyozta: a hatékony külügyminisztériumi munka alapja a felkészült szakmai közösség, az egymás iránti bizalom és a nyílt párbeszéd. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy erre a közösségre lehet építeni – fűzte hozzá Orbán Anita.

Kiemelt kép: Orbán Anita külügyminiszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)