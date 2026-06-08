NVB: Szucsigán László képviseli a román nemzetiséget szószólóként az Országgyűlésben

Tát Margit lemondása miatt Szucsigán László képviseli a román nemzetiséget szószólóként az Országgyűlésben – állapította meg hétfői ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

Az NVB határozatában felidézte: az április 12-ei országgyűlési választáson a román nemzetiségi lista nem érte el a kedvezményes nemzetiségi mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszámot. A nemzetiségi listát állító, de azon mandátumot nem szerző nemzetiséget szószóló képviseli az Országgyűlésben, a nemzetiségi szószóló a nemzetiségi lista első helyén szereplő jelölt.

Hozzátették: a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által állított nemzetiségi lista első helyén Tát Margit szerepelt, de ő – a mandátum Országgyűlés általi igazolását megelőzően -, április 29-én lemondott a nemzetiségi szószóli mandátumáról.

A nemzetiségi szószóló megbízatásának megszűnése esetén a szószóló az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt lesz. Mivel a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata a határidő leteltéig nem jelezte az NVB-nél, kinek kéri a mandátum kiadását, így

az NVB hétfői ülésén a megüresedett mandátumot a nemzetiségi listán szereplő, soron következő jelöltnek, Szucsigán Lászlónak adta ki.

Az NVB határozata nem jogerős, ellene három napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.

Kiemelt kép forrása: Szucsigán László közösségi oldala