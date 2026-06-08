Mi Hazánk: Foglalkozzon külön rendőrségi nyomozócsoport a pedofil bűnügyekkel!

A Mi Hazánk Mozgalom kezdeményezi, hogy a rendőrségen belül állítsanak fel speciális szaktudással felvértezett külön nyomozócsoportot a pedofil bűnelkövetők üldözésére.

Az ellenzéki párt Facebook-oldalán publikált hétfői közleménye hangsúlyozza: a Mi Hazánkra számíthat a kormány a gyermekvédelem megújításának kérdésében.

Egyben sürgetik, hogy a gyermekek sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmények soha ne évüljenek el. Az elkövetőket „végleg vonjuk ki a társadalomból” – szögezik le.

Kiemelt kép: Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 8-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)