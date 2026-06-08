Megkezdődött a vizsgálat a székesfehérvári kollégiumból kizuhant fiú ügyében

Megkezdődött a vizsgálat a székesfehérvári kollégiumból kizuhant középiskolás fiú ügyében – közölte a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója az MTI-vel hétfőn.

Török Szabolcs tudatta, hogy az eseményről vasárnapról hétfőre virradó éjszaka értesült, és azonnal a helyszínre sietett.

„A történtek pontos körülményeinek tisztázása folyamatban van, ám a tankerület számára jelenleg az érintett diák egészségi állapota, valamint a kollégiumi közösség támogatása a legfontosabb”

– fűzte hozzá. Az igazgató jelezte, hogy már a kora reggeli órákban felvette a kapcsolatot a Fejér vármegyei Pedagógiai Szakszolgálattal, és megszervezték a pszichológiai segítségnyújtást az érintett tanulók számára. Megjegyezte: a hasonló esetek megelőzése minden köznevelési intézmény számára kiemelt jelentőségű. A konkrét ügy tapasztalatait a vizsgálatok lezárását követően lehet felelősen értékelni, és azok alapján lehet szükség esetén további intézkedésekről dönteni; a vizsgálat a József Attila Középiskolai Kollégium vezetése, a fenntartó és az illetékes hatóságok együttműködésével folyik. A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház a személyiségi és betegjogokra való tekintettel nem adott felvilágosítást a diák állapotáról. Ugyanakkor Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a tanulót stabil állapotban vitték kórházba a mentők.

„Nagyon bízunk mielőbbi, teljes felépülésében, melynek során ha tudunk és a család ezt kéri, akkor az önkormányzat segítsége a rendelkezésükre áll”

– fogalmazott.

A városvezető azt is közölte, hogy hajnal óta kapcsolatban vannak a tankerülettel, valamint a szakképzési centrummal, előbbinek felajánlotta a város segítségét. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter délelőtt közölte, hogy kizuhant egy diák a székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium ötödik emeletéről.

A gyermek életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban ápolják.

A politikus jelezte, hogy a diákok azonnali pszichológusi támogatást kapnak. Lannert Judit megjegyezte, hogy az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi: sok helyen a gyermekek és a diákok a legsúlyosabb mentális terheikkel is magukra maradnak.

„Ez az eset is arra erősít rá, hogy többet és jobban kell foglalkoznunk a gyermekekkel”

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a tankerületet arra kérte, hogy folyamatosan tájékoztasson a gyermek állapotáról és a vizsgálat folyamatáról. A Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 1977. szeptember 1-én kezdte meg működését a Széchenyi utcai toronyépületben: hét emeleten tíz kollégiumi közösség várja a tanulókat, biztosítva számukra a lakhatási és tanulási feltételeket, valamint a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló foglalkozásokat – olvasható az intézmény honlapján. A kollégiumban a diákok háromágyas szobákban laknak, minden emeleten tanulószoba, számos foglalkoztató helyiség, valamint jól felszerelt konditerem, szauna, könyvtár, kosárlabdapálya, és kivilágítható kispályás futballpálya várja a tanulókat.

Kiemelt kép: A székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium épülete (Fotó: Facebook)