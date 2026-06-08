Magyar Péter: Nem felejtjük el, mit tettek a védtelen gyermekek ellen

Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt. Magyar Péter elmondta, egymilliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek, emellett miniszteri biztost neveznek ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására.

A kormányfő felszólalásában kiemelte: Magyarországon két gyermekvédelem létezett, az egyik a gyermekvédelemről szóló hazug, álszent, gonosz orbáni gyermekvédelmi kommunikáció volt, ahol nem voltak kiskorú áldozatok, ahol a fiatalokat bűnözőnek próbálták beállítani, és ahol bárki megbélyegezhető volt. Emellett viszont ott volt a gyermekvédelem valódi helyzete – tette hozzá.

Felidézte: amikor gyermekvédelmi intézetekben járva meghallgatta az ott dolgozókat, nem rossz emberekkel találkozott, hanem elhivatott szakemberekkel, akik lehetetlen körülmények között próbálták végezni a munkájukat, miközben egyre kevesebb eszközük maradt. Beszélt gyerekekkel is, akik elveszítették a bizalmukat a felnőttekben – jegyezte meg. Úgy vélte, a kegyelmi ügy azért rázta meg az országot, mert egy pillanatra összeért két világ: a propagandával szembejött a valóság.

Magyar Péter hangsúlyozta: azt ígérte, hogy nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy aktáit, de ez csak az első lépés a hosszú úton, amelyen a feladat feltárni és megmutatni, mi történt a gyermekvédelemben, valamint nekikezdeni újjáépíteni a lerombolt rendszert.

Közölte:

meg kell válaszolni a szakmai kérdéseket, ezért kérte a felelős Szociális és Családügyi Minisztériumot, hogy végezzen átfogó vizsgálatot. Ugyanakkor nem tehetik meg azt a szívességet az előző okormánynak, hogy ne tegyenek fel politikai kérdéseket is, ezért vizsgálóbizottságot hoznak létre

– mondta.

A miniszterelnök kitért rá: a magyaroknak joguk van tudni, kik hozták létre azt a környezetet, amelyben a gyermekek és a szakemberek jelzései süket fülekre találtak. Addig is, amíg a vizsgálóbizottság elkezdi munkáját, a minisztérium már megkezdte a szakmai feltárást, és katasztrofális kép rajzolódott ki: 23 ezer gyermek és fiatal él a gyermekvédelmi rendszerben, és 1600 gyermek vár, hogy megfelelő helyet kapjon a szakellátásban – ismertette.

Szóvá tette, hogy az előző kormány tavaly alig pár milliárd forintot költött arra, hogy napi 2700 forintra emeljék az egy gyermek étkeztetésére fordítható összeget. Ugyanebben az évben az Orbán-kormány százmilliárdokat költött félelemkeltő hazugságkampányokra – mutatott rá.

Magyar Péter ismertetése szerint jelenleg 325 gyermek él kórházakban ragadva hónapokig, évekig úgy, hogy nincs szükségük kórházi ellátásra. Azért vannak ott, mert a gyermekvédelmi rendszer kudarcot vallott

– hangoztatta. Kitért arra is, a gyermekotthonokban „brutális” szakemberhiány van, a dolgozók túlterheltek. Úgy folytatta, mintegy kétezer nevelőszülő hiányzik ahhoz, hogy minden 12 év alatti gyermek családban nevelkedhessen.

Hozzátette, különösen súlyos a helyzet azoknál a gyermekeknél, akiknek speciális segítségre lenne szükségük; a fogyatékossággal élő, súlyosan traumatizált, vagy magatartási problémákkal küzdő gyerekek akár másfél évet is várnak arra, megfelelő gondozási helyre kerüljenek. A miniszterelnök elmondta, hosszú időn keresztül Magyarországon több örökbefogadni akaró volt, mint örökbe fogadható gyermek, ma már fordított a helyzet, több az örökbefogadásra váró gyerek, mint az örökbefogadó.

Egymilliárd forintos alapot hoz létre a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek

Bejelentette, egymilliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról dönt e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek.

A kormányfő úgy fogalmazott, megújulásra van szükség a gyermekvédelemben és arra, hogy a bűnöknek és a mulasztásoknak ismét következménye legyen.

Hozzátette, a héten létrehozandó alap segítségével igyekeznek lelki, orvosi és anyagi segítséget nyújtani az utóbbi húsz év során a gyermekvédelemben fizikai, lelki és szexuális bántalmazást elszenvedő áldozatoknak, hiszen sokuknak félrecsúszott az élete. Az a minimum, hogy az állam utólag megpróbál segíteni nekik, ha már megvédeni nem tudta őket – fogalmazott.

Bejelentette azt is, hogy az új kormány miniszteri biztost nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek teljes feltárására és kivizsgálására. A biztos feladat az lesz, hogy feltárja az elmúlt évek visszaéléseit, meghallgassa az áldozatokat, javaslatot tegyen a szükséges jóvátételre és biztosítsa, hogy többé „egyetlen magyar gyermek segélykiáltása se vesszen el” – ismertette.

Elmondta azt is,

a szociális és családügyi miniszter hétfőn több olyan gyermekvédelmi vezetőt menesztett, akik asszisztáltak az utóbbi évek embertelenségéhez és nem a gyermekeket, hanem az orbáni hatalmat szolgálták.

Hozzátette, távozik Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatója, a Kopp Mária Intézet igazgatója, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója, illetve a gazdasági főigazgató-helyettese, valamint az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója is.

Magyar Péter úgy értékelt, az Orbán-kormány öröksége drámai: egy elhanyagolt, túlterhelt, megalázott és traumatizált gyermekvédelmi rendszert hagyott hátra, amelyben a a gyermekek félnek, a szakemberek kimerültek, az intézmények túlzsúfoltak, a döntéshozók pedig éveken át inkább a valóság eltakarásával foglalkoztak, mint a segítségnyújtással. Hozzátette, a gyermekvédelemben történt bántalmazások feltárása sok esetben nem volt hatékony és gyors.

Felülről nyitott lesz a gyermekvédelem költségvetése

A miniszterelnök azt is mondta: a gyermekvédelemben dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra, mentális segítségre van szükségük, nem lehet ugyanis úgy gyermekeket védeni, hogy közben azok, akiknek védeniük kellene őket, maguk is a teljes kimerülés határán állnak.

Közölte:

a kormány készen áll arra, hogy elkezdjék a gyermekvédelem valódi rendbetételét.

„Új férőhelyeket hozunk létre, bővítjük a nevelőszülői hálózatot, megerősítjük a speciális szükségletű gyerekek ellátását, megszüntetjük azt a tarthatatlan helyzetet, hogy a gyermekek hónapokat vagy akár éveket töltsenek kórházban, kizárólag azért, mert az állam nem tud számukra megfelelő helyet biztosítani” – sorolta.

A miniszterelnök ígéretet tett a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok megerősítésére, független szakmai kontroll létrehozására, és arra is, hogy véget vetnek a gyakorlatnak, amely a gyermekvédelmi intézeteket elzárta a külvilágtól. Azt is mondta: a gyerekek jelzéseit komolyan fogják venni, a bántalmazási ügyeket kivizsgálják, a megállapításokat nyilvánosságra hozzák.

Magyar Péter konstruktív együttműködésre kérte az ügyben a fideszes és a KDNP-s képviselőket, megjegyezve, hogy ha már korábban semmit sem tettek a kiszolgáltatott gyerekekért, vagy épp kitüntették a pedofil rémeket, legalább most próbáljanak az elesettek problémáival foglalkozni.

Jelezte, hogy a gyermekvédelem újjáépítése hosszú évek közös munkája lesz, mert nem fognak tudni mindent egy év alatt kijavítani. Ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy hogy soha többé nem fordítják el a fejüket, soha többé nem fogják hagyni, hogy egy gyermek segélykiáltása eltűnjön az akták, jelentések, hivatalos levelek, minisztériumi, miniszteri kommünikék útvesztőjében.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 8-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)