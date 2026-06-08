Magyar Péter: Ma a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását

A devizahiteles ügyek végrehajtásának felfüggesztéséről, valamint a képviselői fizetések csökkentéséről közölte bejegyzést Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő által említett napirendi pontokkal kapcsolatban a hétfőn 13 órakor kezdődő ülésnapon hoz döntést az Országgyűlés. Ezenfelül a kormány azt is közölte, hogy korrupcióellenes és átláthatósági törvényjavaslatot fog előterjeszteni Görög Márta igazságügyi miniszter még a héten.

„Ma a Parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását” – írta a miniszterelnök közösségi oldalán.

„Jelentősen csökkentjük a képviselői fizetést és költségkeretet.”

„13 órától ismét élőben szólok a képviselőkhöz” – közölte Magyar Péter.

Hétfőn vita lesz, majd határozathozatal a Hantosi István és Melléthei-Barna Márton (mindeketten Tisza Párt) által benyújtott, az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatról.

Az előterjesztés a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja.

Ugyancsak hétfőn dönt az Országgyűlés a a Tisza-frakció által kezdeményezett öt vizsgálóbizottságból négynek – az MNB-botrányt, a spontán privatizációt vizsgáló, kegyelmi botrány felelőseit, továbbá a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok – vezetőiről és tagjairól. A házszabálytól eltérve tárgyalják és a nap folyamán szavaznak is a képviselők az Országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról, ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40 százalékkal csökkenhet.

Hétfő reggel a kormány Facebook-oldalán közölte, hogy Görög Márta igazságügyi miniszter a héten korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az Országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz.

„Hazahozzuk az uniós pénzeket, megkezdjük Magyarország újjáépítését” – írták a kormány Facebook-oldalán.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MTI/AP/Ebrahim Noruzi)