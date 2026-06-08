Hegedűs Zsolt: Új igazgató és orvosigazgató irányítja az újbudai Szent Imre-kórházat

Hegedűs Zsolt Facebook-oldalán azt írta, hogy a két új vezetővel hétfőn tartott megbeszélést az Egészségügyi Minisztériumban, és áttekintették a kórház helyzetét és problémáit. A kórház közelmúltja nem volt mentes a komoly működési zavaroktól; példaként említhető „a sürgősségi osztály működését veszélyeztető személyi állomány problémája”, illetve a pszichiátriai osztály félbemaradt felújítása – írta Hegedűs Zsolt.
Hozzátette: a fenti okokból is indokolt a váltás az intézmény élén, valamint az új, transzparens, a dolgozókat megtartani képes vezetési stílus kialakítása. A vezetőváltás szükségességével az intézmény eddigi főigazgatója, Bedros J. Róbert is egyetért, aki bejelentette nyugdíjba vonulását ma délután – közölte a miniszter.
A két új kórházvezetőnek az intézmény irányításának átvétele és új alapokra helyezése mellett az eddigi működés átvilágítása, valamint hibáinak feltárása is feladata lesz – olvasható a bejegyzésben.
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Kiemelt kép forrása: Szent Imre Egyetemi Oktatókórház közösségi oldala