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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Hegedűs Zsolt: Új igazgató és orvosigazgató irányítja az újbudai Szent Imre-kórházat

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.08. 17:54

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Járai Zoltán vezeti hétfőtől a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórházat megbízott igazgatóként, az intézmény orvosigazgatói feladatait Kerkovits András látja el, az eddig főigazgató, Bedros J. Róbert nyugdíjba megy – közölte az egészségügyi miniszter hétfőn.

Hegedűs Zsolt Facebook-oldalán azt írta, hogy a két új vezetővel hétfőn tartott megbeszélést az Egészségügyi Minisztériumban, és áttekintették a kórház helyzetét és problémáit. A kórház közelmúltja nem volt mentes a komoly működési zavaroktól; példaként említhető „a sürgősségi osztály működését veszélyeztető személyi állomány problémája”, illetve a pszichiátriai osztály félbemaradt felújítása – írta Hegedűs Zsolt.

Hozzátette: a fenti okokból is indokolt a váltás az intézmény élén, valamint az új, transzparens, a dolgozókat megtartani képes vezetési stílus kialakítása. A vezetőváltás szükségességével az intézmény eddigi főigazgatója, Bedros J. Róbert is egyetért, aki bejelentette nyugdíjba vonulását ma délután közölte a miniszter.

A két új kórházvezetőnek az intézmény irányításának átvétele és új alapokra helyezése mellett az eddigi működés átvilágítása, valamint hibáinak feltárása is feladata lesz – olvasható a bejegyzésben.

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