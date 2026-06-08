Három bolygó és a holdsarló együttállása látható majd június közepén az alkonyati égbolton

Három bolygó és a holdsarló együttállása nyújt különleges látványt a nyugati horizonton június 16-án és 17-én naplemente után – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-vel hétfőn.

A tájékoztatás szerint a Merkúr, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel az alkonyati égen, amelyhez a vékony holdsarló is csatlakozik. A két egymást követő estén más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a láthatósághoz ugyanakkor akadálymentes nyugati, északnyugati látóhatár szükséges.

Az előrejelzés alapján

a bolygókat június 16-án 21 óra 45 perc után lehet a legkedvezőbben megfigyelni.

Elsőként a 4 százalékos holdsarló tűnik fel alacsonyan, 6 fokos magasságban, amelytől balra, lefelé látható majd a Merkúr halvány, narancsos égitestként. A két égitest ezen az estén mindössze három holdátmérőnyi távolságra lesz egymástól. A szabad szemmel is észlelhető holdsarló mellett a halványabb Merkúr megpillantásához, illetve a páros közös megfigyeléséhez kézi távcső (binokulár) használatát javasolják a szakemberek.

A horizonttól balra és felfelé haladva a Jupiter, majd még magasabban az esti égbolt legfényesebb égiteste, a Vénusz is feltűnik,

amely iránymutatásként is szolgál a többi bolygó kereséséhez.

Másnap, június 17-én a 10 százalékosra dagadó fényes holdsarló a Vénusz közelébe ér. A két égitest bő egy fokra lesz csak egymástól, 12-13 fokkal a horizont fölött. A holdsarlótól jobbra lefelé a Jupiter közepesen fényes fehér csillagként látszik, jobbra legalul a Merkúr megpillantásához pedig már binokulárra lehet szükség.

A közleményben jelezték: a Svábhegyi Csillagvizsgáló június 17-én rendhagyó esti távcsöves bemutatóval várja az érdeklődőket.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)