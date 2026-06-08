Fidesz: Helyes döntés volt a lélegeztetőgépek beszerzése

Helyes döntés volt, és a magyar emberek biztonságát szolgálta a Covid-járvány idején a lélegeztetőgépek beszerzése, és az intézkedés támadása helyett inkább elismerés illeti a beszerzést intéző döntéshozókat és szakembereket – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében, arra reagálva, hogy a kormány felül kívánja vizsgálni a lélegeztetőgép-beszerzéseket.

Havasi Bertalan azt írta: a „nemzeti kormány a Covid-válság kitörésekor az ország legkiválóbb koponyáit vonta be a járványkezelésbe. A szakértők véleménye szerint a járvány legrosszabb forgatókönyve esetén legalább 8 ezer működő lélegeztetőgépre, plusz tartalékokra lehetett volna szükség életveszélyben lévő betegek ellátására”.

Hozzátette, ezért az Orbán-kormány úgy döntött: egyetlen magyar ember élete sem kerülhet veszélybe lélegeztetőgép hiánya miatt és megteremtette a szükséges pénzügyi és jogi feltételeket annak érdekében, hogy a megfelelő mennyiségű eszköz folyamatosan rendelkezésre álljon.

„Ez a döntés helyes volt, és a magyar emberek biztonságát szolgálta” – olvasható a közleményben.

A legutóbbi kormányszóvivői tájékoztatón Szondi Vanda kormányszóvivő számolt be arról a kormánydöntésről, amelynek értelmében

a kormány elrendelte a Covid–19 világjárvány első hulláma idején kötött lélegeztetőgép-beszerzési szerződések soron kívüli felülvizsgálatát.

Azt mondta, nem látszik, miért volt szükség ilyen mennyiségű, nagyságrendileg 17 ezer lélegeztetőgép beszerzésére közel 300 milliárd forint értékben. Ugyanis az egészségügyi háttéranyagok a beszerzések előtt világossá tették a kormány számára, hogy szakszerű személyzet egyidejűleg 800–1500 embert tud lélegeztetőgépen ápolni. Irreális mennyiségnek tűnik tehát a beszerzett gépek száma.

A vizsgálatot a külügyminiszter folytatja le azonnali hatállyal, az eredményekről beszámolnak a nyilvánosság számára

– közölte korábban Szondi Vanda.

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