Bóna Szabolcs: Döntött a kormány az agrárkamara átvilágításáról

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának (NAK) szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen a gazdák érdekeit kell szolgálnia, ezért döntött a kormány a NAK átvilágításáról, amelynek során vizsgálják a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint egyes belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatok átláthatóságát, szakmaiságát, törvényességét – hangsúlyozta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán hétfőn közzétett bejegyzésében.

„Úgy vélem, hogy a jelenlegi átpolitizált működést fontos lenne átalakítani, amihez a választási rendszert, és magát a működését is újra kell gondolni” – fogalmazott a tárcavezető. Kiemelte: a kormányzati és szakmai egyeztetések célja egy olyan független, hiteles és valóban a gazdálkodókat képviselő agrárkamara létrehozása, amely átlátható működéssel, megfelelő tagdíjrendszerrel, és erős szakmai érdekképviselettel látja el feladatait. Kapcsolódó tartalom Az ukrán gabonabehozatal tiltásának szabályozásáról vitáztak az élelmiszer-gazdasági bizottságban Az ukrán gabonabehozatal tiltásának módjáról vitáztak a képviselők az Országgyűlés agrár- és élelmiszer-biztonsági bizottságának hétfői ülésén. Kiemelt kép: Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter az Országgyűlés agrár- és élelmiszergazdasági bizottságának ülésén az Országház Darányi Ignác termében 2026. június 8-án. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)