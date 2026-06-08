Bóna Szabolcs: Döntött a kormány az agrárkamara átvilágításáról

„Úgy vélem, hogy a jelenlegi átpolitizált működést fontos lenne átalakítani, amihez a választási rendszert, és magát a működését is újra kell gondolni” – fogalmazott a tárcavezető.
Kiemelte:
a kormányzati és szakmai egyeztetések célja egy olyan független, hiteles és valóban a gazdálkodókat képviselő agrárkamara létrehozása,
amely átlátható működéssel, megfelelő tagdíjrendszerrel, és erős szakmai érdekképviselettel látja el feladatait.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter az Országgyűlés agrár- és élelmiszergazdasági bizottságának ülésén az Országház Darányi Ignác termében 2026. június 8-án. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)