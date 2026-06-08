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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Bóna Szabolcs: Döntött a kormány az agrárkamara átvilágításáról

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.08. 21:17

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának (NAK) szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen a gazdák érdekeit kell szolgálnia, ezért döntött a kormány a NAK átvilágításáról, amelynek során vizsgálják a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint egyes belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatok átláthatóságát, szakmaiságát, törvényességét – hangsúlyozta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán hétfőn közzétett bejegyzésében.

„Úgy vélem, hogy a jelenlegi átpolitizált működést fontos lenne átalakítani, amihez a választási rendszert, és magát a működését is újra kell gondolni” – fogalmazott a tárcavezető.

Kiemelte:

a kormányzati és szakmai egyeztetések célja egy olyan független, hiteles és valóban a gazdálkodókat képviselő agrárkamara létrehozása,

amely átlátható működéssel, megfelelő tagdíjrendszerrel, és erős szakmai érdekképviselettel látja el feladatait.

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Kiemelt kép: Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter az Országgyűlés agrár- és élelmiszergazdasági bizottságának ülésén az Országház Darányi Ignác termében 2026. június 8-án. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

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