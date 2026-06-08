Azbesztszennyezés: újra megnyitották a Szombathely-Szőlősnél kialakított P+R parkolót

Rázó László a közleményben felidézte, hogy a szombathelyi önkormányzat döntése értelmében azonnal felvették azon helyszínek közé a parkolót, amelyeket a városi azbesztmentési program keretében kalcium-kloridos technológiával kezelnek.
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Szombathely-Szőlős megállóhely P+R parkolójánál az elmúlt napokban két alkalommal is elvégezték a mentesítő kezelést,
amely 4-6 hét időtartamra nyújt ideiglenesen megoldást.
A parkolót újra megnyitották, a vasúttársaság szakemberei pedig már dolgoznak a szennyezett kőzúzalék végleges mentesítésén, amely várhatóan a parkoló zúzottkővel borított felületének aszfaltozását jelenti – közölte Rázó László.
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Kiemelt kép: Az azbeszttel szennyezett szombathelyi Síp utca bitumenes zárással fedett szakasza 2026. május 12-én. Az Oladi-plató városrészben megkezdődött az azbeszttel szennyezett utcák bitumenes zárása (Fotó: MTI/Katona Tibor)