Akár 32 fok is lehet ma, csak az Alpokalján fordulhat elő zápor a hét első napján

Napos idő várható kevés felhővel, estétől nyugat felől növekedhet a felhőzet, az Alpokaljánál zápor, esetleg zivatar is előfordulhat – írja a HungaroMet. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 32 fok között alakul, késő este 16 és 25 fok közötti értékekre lehet számítani.

Napos idő várható általában kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Estétől azonban nyugat felől elkezdhet megnövekedni a magasszintű felhőzet. Túlnyomóan száraz idő valószínű, azonban az Alpokaljára besodródhatnak záporok, ott esetleg zivatar is lehet.

Forrás: HungaroMet

A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 32 fok között alakul. Késő este 16 és 25 fok közötti értékekre lehet számítani.

Forrás: HungaroMet

Estére a gomolyfelhők feloszlanak, így nagy területen kiderül az ég. Nyugat felől viszont tovább növekszik a magasszintű felhőzet, egyre többfelé lesznek fátyolfelhők az égen. Hajnalra északnyugaton akár meg is vastagodhat a felhőtakaró. Csapadék nem várható.

Forrás: HungaroMet

Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között valószínű, ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken, magasabbakat északnyugaton, a nagyobb városokban és a vízpartoknál mérhetünk.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI)