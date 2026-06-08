A Tisza Párt valamennyi képviselője benyújtotta vagyonnyilatkozatát

Bujdosó Andrea azt mondta, várhatóan utolsó alkalommal töltik ki és nyújtják be a jelenlegi formában a vagyonnyilatkozatokat. Szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, mert ezzel is szeretnék segíteni az átláthatóságot – közölte.
A Tisza Párt frakciójában többségében olyan emberek vannak, akik nagyon hosszú, sikeres és eredményes karrier után vállalták a képviselőjelöltséget, és ezt nyilván a vagyonnyilatkozatok is tükrözni fogják – tette hozzá.
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Kiemelt kép: Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)