A Tisza Párt valamennyi képviselője benyújtotta vagyonnyilatkozatát

A Tisza Párt minden parlamenti képviselője határidőre benyújtotta vagyonnyilatkozatát – jelentette be Bujdosó Andrea frakcióvezető. A politikus szerint a jelenlegi rendszer szigorításra szorul, ezért pártja az átláthatóság erősítését célzó változtatásokat támogat.

Bujdosó Andrea azt mondta, várhatóan utolsó alkalommal töltik ki és nyújtják be a jelenlegi formában a vagyonnyilatkozatokat. Szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, mert ezzel is szeretnék segíteni az átláthatóságot – közölte. A Tisza Párt frakciójában többségében olyan emberek vannak, akik nagyon hosszú, sikeres és eredményes karrier után vállalták a képviselőjelöltséget, és ezt nyilván a vagyonnyilatkozatok is tükrözni fogják – tette hozzá. Kapcsolódó tartalom Megnevezte vizsgálóbizottsági elnökjelöltjeit a Tisza Párt A Tisza Párt kijelölte embereit a legfontosabb parlamenti vizsgálóbizottságok élére. Kiemelt kép: Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)