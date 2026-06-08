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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

A Tisza Párt valamennyi képviselője benyújtotta vagyonnyilatkozatát

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.08. 13:49

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A Tisza Párt minden parlamenti képviselője határidőre benyújtotta vagyonnyilatkozatát – jelentette be Bujdosó Andrea frakcióvezető. A politikus szerint a jelenlegi rendszer szigorításra szorul, ezért pártja az átláthatóság erősítését célzó változtatásokat támogat.

Bujdosó Andrea azt mondta, várhatóan utolsó alkalommal töltik ki és nyújtják be a jelenlegi formában a vagyonnyilatkozatokat. Szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, mert ezzel is szeretnék segíteni az átláthatóságot – közölte.

A Tisza Párt frakciójában többségében olyan emberek vannak, akik nagyon hosszú, sikeres és eredményes karrier után vállalták a képviselőjelöltséget, és ezt nyilván a vagyonnyilatkozatok is tükrözni fogják – tette hozzá.

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Kiemelt kép: Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Tisza Pártvagyonnyilatkozat Bujdosó Andrea

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