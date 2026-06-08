A teljes miniszteri fizetését a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentőalapítványnak ajánlja fel Kapitány István

Kapitány István a teljes miniszteri fizetését a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentőalapítványnak ajánlja fel. A gazdasági és energetikai miniszter ezt hétfő este jelentette be a Facebook-oldalán.

A miniszter a videóüzenetében felidézte, hogy több mint négy évtizeden át a versenyszférában dolgozott. Magyarországról indulva nemzetközi vezetői pályát járt be és 85 országban több tízezer kereskedelmi egység és több százezer munkavállaló munkájáért viselt felelősséget.

Ennél is nagyobb feladat számára az, amivel idén tavasszal megbízták – fűzte hozzá.

„A magyar emberek április 12-én történelmi felhatalmazást adtak nekünk. Most lehetőségünk van arra, hogy hazahozzuk az uniós forrásokat, beindítsuk a gazdaságot, megerősítsük a magyar vállalkozásokat, biztonságosabbá tegyük az energiaellátást, és így egy működőbb, emberségesebb országot építsünk” – fogalmazott.

Hozzátette, ilyen történelmi lehetősége Magyarországnak a ’89-es rendszerváltás óta nem volt, az ő feladata szolgálni Magyarországot.

„Azért vagyok itt, mert vissza szeretnék adni annak az országnak, ahol felnőttem, és ahol karrierem első felében dolgoztam.

Annak a közösségnek, ahová bármikor tértem vissza, mindig mosollyal és jó szóval fogadtak. Annak az országnak, amely nélkül én sem állhatnék most itt, önök előtt. A bizalmat, amit kaptam, munkával fogom meghálálni. A munkám során pedig minden döntésem világos és átlátható lesz” – fogalmazott a miniszter.

Hangsúlyozta, döntését egyetlen szempont fogja vezérelni, az, hogy mi szolgálja a magyar emberek érdekeit. Ezért dolgozott eddig is, és ezért fog dolgozni a következő négy évben is – mondta Kapitány István.

Kiemelt kép: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 8-án. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)