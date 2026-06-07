Gomolyfelhők és zivatarok színesíthetik a nyárias vasárnapot

Többórás napsütésre számíthatunk, ugyanakkor délután elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak – írja a HungaroMet.

Előrejelzésük szerint zömmel napos időben lesz részünk gomolyfelhőkkel, amelyekből délután az Északi-középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután, este nyugat felől az Alpokaljára is besodródhatnak csapadékgócok.

Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél, zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul.

Késő estére 17 és 23 fok közé hűl le a levegő. Csökken a felhőzet, hajnalra a legtöbb helyen kiderül az ég, az éjszaka második pedig felére minden zápor, zivatar feloszlik. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között valószínű, néhol lehet ennél pár fokkal hűvösebb.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: A Dósa nádor tér Debrecenben 2023. június 15-én (Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt)