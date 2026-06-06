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Videón a debreceni állatkert legújabb sztárjai, kapibarakölykök születtek

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Szerző: hirado.hu
2026.06.06. 16:52

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Újabb kis lábak kopognak a Dél-Amerika kifutóban! írta a debreceni állatkert a közösségi oldalukon megosztott videójához, melyben bemutatták a náluk született kapibara kölyköket.

Az állatkert közölte: Az újszülött állatok jó egészségnek örvendenek, és már most aktívan fedezik fel környezetüket.

A gondozók beszámolója szerint a kicsik hol a szárazföldi pihenőhelyeken mozognak, hol pedig anyjukat követve a vízbe merészkednek.

A kölykök érkezése újabb örömteli esemény az állatkert életében, a látogatók pedig már meg is tekinthetik az új jövevényeket a kifutóban.

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Az alábbi, 20 másodperces videóban az állatkert rövid betekintést is nyújtott a kisállatok mindennapjaiba.

Kiemelt kép: Kapibara (vízidisznók) kölykök a debreceni állatkertben 2025. július 14-én (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

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