Videón a debreceni állatkert legújabb sztárjai, kapibarakölykök születtek

Újabb kis lábak kopognak a Dél-Amerika kifutóban! – írta a debreceni állatkert a közösségi oldalukon megosztott videójához, melyben bemutatták a náluk született kapibara kölyköket.

Az állatkert közölte: Az újszülött állatok jó egészségnek örvendenek, és már most aktívan fedezik fel környezetüket.

A gondozók beszámolója szerint a kicsik hol a szárazföldi pihenőhelyeken mozognak, hol pedig anyjukat követve a vízbe merészkednek.

A kölykök érkezése újabb örömteli esemény az állatkert életében, a látogatók pedig már meg is tekinthetik az új jövevényeket a kifutóban.

Az alábbi, 20 másodperces videóban az állatkert rövid betekintést is nyújtott a kisállatok mindennapjaiba.