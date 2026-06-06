Mindhárom nagy hitelminősítő változatlanul hagyta Magyarország besorolását – közölte a pénzügyminiszter

Bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési, gazdaságpolitikai irány is – írta Kármán András pénzügyminiszter szombaton a Facebook-oldalán, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését.

Kármán András emlékeztetett: három egymást követő pénteken publikálta a három nagy nemzetközi hitelminősítő, vagyis a Standard & Poor’s, a Moody’s és a Fitch Magyarország hitelbesorolását.

„A döntésük közös volt: változatlanul hagyták Magyarország besorolását”

– tette hozzá.

„Az eddigi tendencia alapján ez mindenképpen örömhír” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy az elmúlt években vagy a besorolás vagy a kilátás romlott az egyik vagy másik, de jellemzően mindhárom hitelminősítőnél.

A tárcavezető szerint a Tisza-kormány „rendkívül nehéz költségvetési helyzetet örökölt”. Mint írta,

az elmúlt hetekben világossá vált, hogy a leköszönő kormány „a költségvetést a valóságosnál jóval kedvezőbb képet mutatva hagyta hátra”.

Közölte: a hiány már most jelentősen meghaladja az eredeti tervek időarányos részét, miközben az elmúlt évek „pazarló és átláthatatlan gazdálkodása” komoly kihívások elé állította az országot.

Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel. Kiemelte, hogy ezeken a megbeszéléseken részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek.

„Magyarország és a magyar kormány érdemes a bizalomra” – írta a pénzügyminiszter. Hozzátette: rövid idő alatt konkrét eredményeket is fel tudtak mutatni, ezek között említette a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló megállapodást.

A 16,4 milliárd eurónyi – nagyságrendileg 6000 milliárd forint – uniós forrással kapcsolatban Kármán András azt írta: ez „Magyarország pénze volt, csak éppen az előző kormány miatt nem jutottunk hozzá”. A pénzügyminiszter szerint a megállapodás növeli Magyarország költségvetési mozgásterét, és új lehetőségeket nyithat beruházások és fejlesztések finanszírozására.

Kármán András hangsúlyozta: a Tisza-kormány szakít az elmúlt évek gyakorlatával, és elkötelezett a költségvetési egyensúly helyreállítása, az államadósság csökkentése, valamint az átlátható és kiszámítható költségvetési tervezés mellett.

„Olyan gazdaságpolitikát kívánunk folytatni, amely nem rövid távú politikai érdekekre, hanem hosszú távú stabilitásra épül”

– fogalmazott.

A pénzügyminiszter szerint a hitelminősítések nem pusztán technikai kérdések, hanem minden magyar családot érintenek. Mint írta, Magyarország megítélésének javulása idővel alacsonyabb kamatokban jelenhet meg, csökkentheti az államadósság finanszírozására fordított kiadásokat, és több forrást hagyhat az egészségügyre, az oktatásra és a gazdaság fejlesztésére. A vállalkozások számára pedig olcsóbb hitelezést, több beruházást és több munkahelyet jelenthet.

„A bizalmat nem lehet egyik napról a másikra visszaépíteni. De az elmúlt hetek döntései azt mutatják, hogy Magyarország jó irányba indult el. Ezen az úton fogunk tovább haladni”

– zárta bejegyzését Kármán András.

Kiemelt kép: Kármán András pénzügyminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)