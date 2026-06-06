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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Magyar Péter bejelentette: A kormány a jövő héten benyújtja az Országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.06. 08:53

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Jövő héten benyújtjuk az Országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot – jelentette be a miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán.

Magyar Péter azt írta: a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Hozzátette: „a hír szent, a vélemény szabad.”

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán azt közölte, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata.

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken közleményben jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél. „A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása” – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája.

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Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök az Emmanuel Macron francia elnökkel tartott megbeszélését követő közös sajtónyilatkozaton a párizsi államfői rezidencián, az Élysée-palotában 2026. június 3-án (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin)

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