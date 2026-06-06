Nemcsak új menetrend jön: erre készül a MÁV a balatoni szezonban

Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend – jelentette be a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videójában.

Hegyi Zsolt elmondta, évről évre hárommillió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV-csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta: az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassújelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Hozzátette, ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kis mértékben módosítottak a menetrenden.

A vezérigazgató ismertette:

a Balatonra közlekedő FLIRT és KISS motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 kilométeres pályasebességet. Mint mondta, ezek ugyan elővárosi vonatok, de a MÁV legkorszerűbb eszközei.

Reményei szerint az elmúlt napokban bejelentett járműfejlesztések hatására 3-4 év múlva már távolsági motorvonatokkal is lehet a Balatonra utazni.

Az év újdonsága, hogy a Kék Hullám Intercity vonatokban Tapolca felé, illetve a Békés Intercity vonatokban Békéscsaba felé megjelennek az ÖBB-től (Osztrák Szövetségi Vasutak) kölcsönkapott kocsik is

– számolt be róla Hegyi Zsolt.

Kiemelte: a MÁV készül arra, hogy ha bármi gond történne, akkor gyorsan közbe tudjanak avatkozni. A kiemelt balatoni állomásokon ott lesznek azok a kollégák, akik tájékoztatást tudnak nyújtani, és a tartalék buszok is rendelkezésre fognak állni – részletezte a vezérigazgató.

Évről évre rengetegen választják a közösségi közlekedést, a vasúti közlekedést azért, hogy a Balatonra eljuthassanak – mondta Hegyi Zsolt.

A vezérigazgató a videója mellé azt írta, a vidéki közvetlen kapcsolatok idén is megmaradnak: az Alföldről, Kelet-Magyarországról és a Dunántúl több nagyvárosából közvetlen járatokkal lehet eljutni a Balatonhoz.

A kerékpárosok számára továbbra is kötelező a kerékpárhelyjegy váltása, ugyanakkor számos járaton jelentős biciklis kapacitás áll rendelkezésre. A gyorsabb beszállást több állomáson és egyes vonatokon diákmunkások is segítik majd – tette hozzá.

Hegyi Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári menetrend adatait folyamatosan viszik be az elektronikus rendszerekbe, így a következő napokban a MÁVPlusz alkalmazásban is elérhetővé válnak.

A balatoni szezonról minden fontos információ, menetrend és térképes segítség egy helyen érhető el a MÁV-csoport honlapján.

Kiemelt kép forrása: Facebook