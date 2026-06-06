Nemcsak új menetrend jön: erre készül a MÁV a balatoni szezonban

Hegyi Zsolt elmondta, évről évre hárommillió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV-csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta: az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassújelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Hozzátette, ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kis mértékben módosítottak a menetrenden.
A vezérigazgató ismertette:
a Balatonra közlekedő FLIRT és KISS motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 kilométeres pályasebességet. Mint mondta, ezek ugyan elővárosi vonatok, de a MÁV legkorszerűbb eszközei.
Reményei szerint az elmúlt napokban bejelentett járműfejlesztések hatására 3-4 év múlva már távolsági motorvonatokkal is lehet a Balatonra utazni.
Az év újdonsága, hogy a Kék Hullám Intercity vonatokban Tapolca felé, illetve a Békés Intercity vonatokban Békéscsaba felé megjelennek az ÖBB-től (Osztrák Szövetségi Vasutak) kölcsönkapott kocsik is
– számolt be róla Hegyi Zsolt.
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Kiemelte: a MÁV készül arra, hogy ha bármi gond történne, akkor gyorsan közbe tudjanak avatkozni. A kiemelt balatoni állomásokon ott lesznek azok a kollégák, akik tájékoztatást tudnak nyújtani, és a tartalék buszok is rendelkezésre fognak állni – részletezte a vezérigazgató.
Évről évre rengetegen választják a közösségi közlekedést, a vasúti közlekedést azért, hogy a Balatonra eljuthassanak – mondta Hegyi Zsolt.
A vezérigazgató a videója mellé azt írta, a vidéki közvetlen kapcsolatok idén is megmaradnak: az Alföldről, Kelet-Magyarországról és a Dunántúl több nagyvárosából közvetlen járatokkal lehet eljutni a Balatonhoz.
A kerékpárosok számára továbbra is kötelező a kerékpárhelyjegy váltása, ugyanakkor számos járaton jelentős biciklis kapacitás áll rendelkezésre. A gyorsabb beszállást több állomáson és egyes vonatokon diákmunkások is segítik majd – tette hozzá.
Hegyi Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári menetrend adatait folyamatosan viszik be az elektronikus rendszerekbe, így a következő napokban a MÁVPlusz alkalmazásban is elérhetővé válnak.
A balatoni szezonról minden fontos információ, menetrend és térképes segítség egy helyen érhető el a MÁV-csoport honlapján.
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