A migrációs paktum ellen tüntettek Budapesten, Magyar Péter videót tett közzé a demonstrálókról

Az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték tüntetők jobboldali influenszerek által szervezett demonstráción pénteken Budapesten.

A tüntetők – akik többek között „kitartásra” biztatták Sulyok Tamás köztársasági elnököt és Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették – a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre, az Országház elé vonultak.

Az Alkotmány utcában a Miniszterelnökségnek helyet adó épület erkélyére egy időre kiállt Magyar Péter miniszterelnök és több tiszás politikus, köztük Tarr Zoltán kulturális miniszter és Radnai Márk országgyűlési képviselő. A kormányfő integetett a tömegnek és nemzeti színű zászlót lengetett, amire a demonstrálók a „hazaáruló” rigmus skandálásával reagáltak.

A szervezők – Elizabeth-Magyar Valóság, Tiba Dorina, Karácson Zoltán, Schauer Viktor és Pityinger László (Dopeman) – pártpolitikától mentes rendezvényként hirdették meg az eseményt.

„Eljött az ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk. Ez most nem a csend ideje. Nem a félrenézésé. Hanem az, amikor kiállunk azért, amit fontosnak tartunk. Mi most azért vonulunk utcára, mert hisszük, hogy Magyarország jövőjéről a magyar embereknek is hallatszania kell”

– írták a Facebookon.

A demonstráción a szónokok azt hangoztatták, hogy az új magyar kormány 6000 milliárd forintért, vagyis az uniós forrásokért cserébe eladta Magyarország szuverenitását, vállalta a migrációs paktum végrehajtását, aminek az lesz a következménye, hogy migránsok árasztják el Magyarországot. Az új magyar kormány pedig nem a magyar nemzetet, hanem Brüsszelt szolgálja – tették hozzá.

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke hangsúlyozta, hogy nem pártpolitikusként, hanem magánemberként érkezett a demonstrációra.

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, országgyülési frakcióvezetője az uniós migrációs paktum elleni tüntetésen a Kossuth téren 2026. június 5-én. Az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték a tüntetők a jobboldali influenszerek által szervezett demonstráción (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke úgy vélekedett, hogy a Tisza Párt kormányra kerülésével lopakodva diktatúra épül ki Magyarországon, ám ez a fajta diktatúra soha nem zavarta Brüsszelt, mert a nemzeti erők jogaiért soha nem szoktak aggódni az Európai Unió vezetői. Ugyanakkor a pártja készen áll arra, hogy megküzdjön Magyarországért – tette hozzá.

Felidézte, hogy az Európai Bíróság ítélete alapján napi egymillió euró büntetést kénytelen fizetni a magyar állam, azért, mert a határkerítést áttörő migránsokat visszatessékelik a kerítés túloldalára. A június 12-től az unió valamennyi országában kötelező migrációs paktum végrehajtása pedig újabb anyagi terheket ró Magyarországra – mondta a politikus.

Magyar Péter: Ennyi maradt az egykori több milliós polgári oldalból

Magyar Péter miniszterelnök a tüntetésre reagáló Facebook bejegyzésben azt írta: nemzeti zászlóval fogadtuk a Fidesz és a Mi Hazánk által közösen szervezett 1000 fős, az uniós források ellen tüntető tömeget.

Majd egy videót is közzétett, amelyen az őt szidalmazó tüntetők láthatóak.

A videót úgy kommentálta:

„Ennyi maradt az egykori több milliós polgári oldalból: Bede Zsolt, Németh Balázs és Toroczkai László nagykoalíció, ezer fős »tömeggel«.”

„Felhergelt, artikulálatlanul kiabáló, kivégzéssel fenyegetőző polgártársak óriási kereszttel és magyar zászlóval tüntettek a magyaroknak járó 6 ezer milliárd forintos uniós forrás ellen. Folytatjuk a munkát. ui.: a hazaáruló egy szó” – írta a kormányfő.

Kiemelt kép: Résztvevők az uniós migrációs paktum elleni tüntetésen a Kossuth téren 2026. június 5-én. Az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték a tüntetők a jobboldali influenszerek által szervezett demonstráción (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)