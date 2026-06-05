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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Változékony időre készülhetünk, nyugaton jelentősen lehűl a levegő

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Szerző: hirado.hu
2026.06.05. 07:05

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A fátyolfelhőzet a Dunántúlon már délelőtt megvastagszik, így ott erősen felhős idő lesz. Keletebbre napos időre van kilátás fátyol- és gomolyfelhőkkel, csak késő délutántól vastagszik meg a felhőtakaró – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

Néhány helyen záporeső előfordulhat. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél.

A hőmérséklet délután általában 24 és 29 fok között alakul,

de északnyugaton ennél több fokkal hűvösebb lehet.

Kép forrása: met.hu

 A keleti tájakon vastagszik, északnyugat felől ugyanakkor csökken a felhőzet. A középső és északkeleti tájakon hajnaltól várható felhőzetcsökkenés. Elszórtan – főként a déli megyékben – várható eső, zápor. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul,

de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Kép forrása: met.hu

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Kiemelt kép: Front után szétváló felhők a Balaton déli partjánál, Siófok közelében (Fotó: MTI/H. Szabó Sándor)

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