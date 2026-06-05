Változékony időre készülhetünk, nyugaton jelentősen lehűl a levegő

Kép forrása: met.hu

Néhány helyen záporeső előfordulhat. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél.

A hőmérséklet délután általában 24 és 29 fok között alakul,

de északnyugaton ennél több fokkal hűvösebb lehet.

Kép forrása: met.hu

A keleti tájakon vastagszik, északnyugat felől ugyanakkor csökken a felhőzet. A középső és északkeleti tájakon hajnaltól várható felhőzetcsökkenés. Elszórtan – főként a déli megyékben – várható eső, zápor. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul,

de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: Front után szétváló felhők a Balaton déli partjánál, Siófok közelében (Fotó: MTI/H. Szabó Sándor)