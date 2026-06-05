Valótlan bejelentések és hiányzó fedezet után indulhat a Travel Teachers utasainak kártalanítása

A Travel Teachers Kft. utazási iroda biztosítója megkezdheti az utasok kártalanítását, akik a kárigényüket az Európai Utazási Biztosító Zrt. felé nyújthatják be a biztosítótársaság által meghatározott módon – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala az MTI-vel pénteken.

A tájékoztatás szerint felhívta az utazási iroda biztosítóját a kormányhivatal, hogy kezdje meg az utasok kártalanítását a társaság vagyoni biztosítékának felhasználásával. A kormányhivatal a most lezárult hatósági eljárása során megállapította: az iroda nem rendelkezik elegendő forrással az utasai kártalanításához, így az utasok a biztosítóhoz fordulhatnak. Az utazók a kárigényüket az Európai Utazási Biztosító Zrt. felé nyújthatják be.

Közölték, hogy a kormányhivatal az utasok érdekeit szem előtt tartva a lehető legrövidebb idő alatt lefolytatta az eljárást, a megalapozott döntéshez azonban az utazásszervezőtől be kellett szereznie a szükséges információkat.

Emlékeztettek: a kormányhivatal 2026. április 30-án kelt határozatával vonta vissza a Travel Teachers Kft. utazásszervező vállalkozás tevékenységi jogosultságát, és ezzel egyidejűleg a vállalkozás számára 1 évre megtiltotta az utazásszervezői és -közvetítői tevékenység további folytatását. Minderre azért volt szükség, mert a hivatalból indított hatósági ellenőrzés során több jogsértésre is fény derült. Az utazási iroda nem rendelkezett a tevékenység folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott valamennyi feltétellel, a vagyoni biztosíték tartására vonatkozó kötelezettségét megszegte, továbbá a kormányhivatal számára valótlan tartalmú bejelentést tett.

Kitértek arra is, hogy a Travel Teachers 2026. május 1-je óta utazásokat nem bonyolíthatott le, és kötelessé vált az elmaradt utazásokra befizetett részvételi díjakat visszafizetni.

Mivel azonban a beérkezett panaszok szerint a cég nem kezdte meg ügyfelei kártalanítását, a Travel Teachers Kft. utazásszervezővel szemben a kormányhivatal május 18-án eljárást indított. Ennek eredményeként történhetett most meg a biztosítótársaság felhívása a rendelkezésre álló vagyoni biztosíték terhére történő kárrendezésre.

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