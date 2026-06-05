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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Távozik az MTVA vezérigazgatója

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Szerző: MTVA
2026.06.05. 16:18

Főoldal / Belföld

| Szerző: MTVA

Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltay Andrásnál, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának elnökénél, mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál – közölte az MTVA.

A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása.

Papp Dániel felmondási ideje alatt ellátja feladatait.

Kiemelt kép: Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Papp Dániel MTVA

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