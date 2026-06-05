Távozik az MTVA vezérigazgatója

Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltay Andrásnál, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának elnökénél, mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál – közölte az MTVA.

A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása.

Papp Dániel felmondási ideje alatt ellátja feladatait.

Kiemelt kép: Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)