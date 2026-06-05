Minimumárat szabott meg népszerű üdítőihez a gyártó, 300 milliós bírságot szabott ki a GVH

Az egyik legnagyobb hazai üdítőital-gyártó, a lengyel Maspex-csoport magyarországi leányvállalata előírta nagykereskedő partnereinek, hogy milyen minimumáron árulhatják termékeit, a tiltott ármegkötés miatt a GVH Versenytanácsa mintegy 336 millió forint bírságot szabott ki a cégre – tájékoztatta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) pénteken az MTI-t.

A közleményben felidézték: a nemzeti versenyhatóság 2022 végén indított rajtaütéssel kezdődő versenyfelügyeleti eljárást az egyik legnagyobb hazai üdítőital-gyártóval, a Maspex Olympos Kft.-vel szemben, amely egyebek mellett az Olympos, Kubu, Apenta, Figo, Topjoy, Nestea, Tiger márkák, illetve több alkoholos italmárka magyarországi forgalmazója.

A lengyel Maspex-csoport magyarországi leányvállalata egy ágazati vizsgálat során került a versenyhatóság látókörébe. A GVH megállapította, hogy a Maspex Kft. az általa gyártott vagy forgalmazott alkoholos és alkoholmentes italok esetében a nagykereskedelmi partnerei számára a szerződésben előírta, hogy kötelesek az általa ajánlott minimumárakat alkalmazni.

A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a vállalat egységes, folyamatos, versenykorlátozó célú jogsértést valósított meg, amivel a magyar és európai uniós jogszabályi előírásokat is megsértette.

A cég az eljárás során együttműködött a GVH-val és egyezségi eljárás keretében elismerte a jogsértést. Mindezek alapján szabta ki a GVH Versenytanácsa a 335 millió 950 ezer forint versenyfelügyeleti bírságot. A vállalkozás további két évig köteles működtetni az eljárás megindulását követően bevezetett megfelelési programját is.

A GVH felhívta a figyelmet, hogy az ármegkötés korlátozza a kereskedők közötti árversenyt, megakadályozza, hogy a boltok egymás alá ígérjenek, ami végső soron mesterségesen magasan tartja az árakat a fogyasztók számára. Ez a gyakorlat az Európai Unióban és Magyarországon is súlyos versenyjogi jogsértésnek minősül. Az ügyhöz kapcsolódóan további versenyfelügyeleti eljárás is folyamatban van, amelyekben a Maspex Kft. mellett hazai kiskereskedelmi láncok – Aldi, Auchan, CBA, Coop, Spar, Tesco – is érintettek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/ Balogh Zoltán)