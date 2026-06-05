Megszólalt a letartóztatott Őrsi Gergely, szerinte minden feladatot ellát a II. kerületi önkormányzat

A II. kerületi önkormányzat működik, minden feladatot zökkenőmentesen ellát – írta a letartóztatott Őrsi Gergely a Facebook-oldalán. Az MSZP-ből 2024-ben kilépett politikus megalapozatlannak nevezte a gyanúsítását az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben, az erről szóló üzenetét védőügyvédje közvetítésével tette közzé.

„Felháborít és egyben elszomorít, hogy sarokba szorított ember/emberek szavára alapozva történhet letartóztatás, de ez nem változtat azon, hogy az igazság ki fog derülni. Sajnálatos módon ennek a magyar igazságszolgáltatás szervei egyelőre bedőltek. A velem szemben közölt gyanúsítás azonban teljes egészében megalapozatlan, az ténybeli és jogi alapokon sem állja meg a helyét. Ennek kívánunk érvényt szerezni a jövőben” – áll a bejegyzésben. Őrsi Gergely – üzenete szerint – minden körülmények között tartotta magát esküjéhez és ahhoz a vállaláshoz, hogy számára a II. kerület boldogulása, fejlődése a legfontosabb.

A Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön rendelte el Őrsi Gergely és Láng Zsolt (Fidesz-KDNP) korábbi II. kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter fideszes politikus, valamint Szkaliczki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán. A Központi Nyomozó Főügyészség csütörtöki közleménye szerint a korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.

Kiemelt kép: Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere beszédet mond a Mozgássérült Emberek Integrált Intézménye Budapest (MEREK) üzlettel egybekötött látványműhelyének megnyitóján 2025. december 2-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)