Megjelent a pártok 2026-os támogatásáról szóló kormányhatározat

A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás.egjelent pénteken a Magyar Közlönyben a pártok és a pártalapítványok 2026-os állami támogatásáról szóló kormányhatározat.

A kormányhatározat szerint

a Tisza Párt 706 millió forintos, a Fidesz 517 milliós, a Mi Hazánk Mozgalom 157 milliós, a KDNP pedig 92 milliós támogatásban részesül, míg az országos listán mandátumot nem szerzett Demokratikus Koalíció (DK) 12 millió forintot kap idén.

Emellett a Tisza Párt új pártalapítványának 887 milliós támogatást adnak, a Fidesz pártalapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 614 milliót kap, míg a Mi Hazánk Alapítvány 92 milliós, a KDNP Barankovics István Alapítványa 3 milliós, a DK Új Köztársaságért Alapítványa pedig 17 milliós támogatásban részesül.

Köböl Anita kormányszóvivő pénteken közölte, hogy

a parlamenti választást követően változik a pártok és a pártalapítványok támogatása, amit egy képlet alapján számolnak ki, és a támogatás változását a Magyar Közlönyben teszik közzé.

A kormányszóvivő jelezte azt is: a kormányülésen egyetértés volt abban, hogy érdemes felülvizsgálni a pártfinanszírozásra vonatkozó szabályokat, hogy azok valós adatokat tükrözzenek, és azt mutassák meg, hogy egy pártnak mekkora a társadalmi beágyazottsága.

Kiemelt kép: Szondi Vanda, Köböl Anita, Magyar Éva kormányszóvivők és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. június 5-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)