Magyar Péter: Végre távozott az MTVA hírhamisító vezérigazgatója

A kormányfő hozzátette: ugyanezt várják el „a Duna Médiaszolgáltató vezetőjétől és a bukott rendszer még itt lévő kiszolgálóitól.”
Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken közleményben jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél.
„A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása”
– olvasható a közleményben.
Papp Dániel a felmondási ideje alatt ellátja feladatait – tartalmazza a közlemény.
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Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)