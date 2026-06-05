Magyar Péter: A kormány a jövő héten benyújtja az uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot

A miniszterelnök közölte, hogy emellett a koronavírus-járvány idején, több száz milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek.
Hangsúlyozta, hogy eltörlik a jelenlegi pedagógusértékelési rendszert, átvilágítják a Budapest–Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését.
Magyar Péter úgy fogalmazott:
megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását.
Kitért rá, hogy a kabinet a pártfinaszírozási szabályokat és a harmadik országokból érkező, nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Felhívta a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el.
Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését – zárta az ügyek felsorolását a kormányfő.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)