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Lannert Judit: Felülvizsgáljuk a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.05. 18:53

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének (TéR) átfogó felülvizsgálatát – írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter pénteken Facebook-oldalán.

Lannert Judit közlése szerint a TéR hosszú ideje viták tárgya a szakmában, a jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan: a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak.

„Szeretném megnyugtatni a pedagógusokat: ez a döntés nem elvesz valamit, hanem könnyít a mindennapokon. Olyan rendszert szeretnénk kialakítani, amely valódi szakmai értéket teremt, és nem felesleges adminisztrációval terheli az iskolákat”

– fogalmazott a szakember.

Hozzátette: fontosnak tartja a visszajelzés kultúráját, egy jó értékelési rendszer azonban nem félelmet vagy szorongást kelt, hanem támogatást, megerősítést és fejlődési lehetőséget nyújt.

A következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert.

Lannert Judit bejegyzése végén megköszönte a pedagógusoknak mindazt a munkát, amelyet nap mint nap a gyermekekért végeznek.

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Kiemelt kép: Lannert Judit (Fotó: MTI/Soós Lajos)

oktatáspedagógus Lannert Judit

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