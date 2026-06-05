Köböl Anita: Megkezdődik a Velencei-tó vízszabályozását szolgáló tározók rekonstrukciója

Megkezdődik a Velencei-tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója – jelentette be pénteken a Facebookon Köböl Anita kormányszóvivő. Arról is tájékoztatott, hogy az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, a magyarországi boltok polcain kizárólag egészséges magyar élelmiszerek találhatók.

Köböl Anita a Velencei-tó kapcsán jelezte: azt a tájékoztatást kapta Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és a két tározó rekonstrukcióját megkezdik.

A kormányszóvivő kitért arra is, hogy egy házisertés-telepen megjelent az afrikai sertéspestis.

„Szeretnénk megnyugtatni a lakosságot, hogy emberre nem veszélyes a fertőzés, a hatóságok folyamatosan végzik a szükséges vizsgálati és védekezési folyamatokat” – hangsúlyozta.

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszterrel egyeztetve a szóvivő arról tájékoztatott, hogy a boltok polcaira kizárólag egészséges, jó minőségű magyar termékek kerülnek ki.

A magyar gazdák megbízható forrásunk az élelmiszeriparban, érdemes fokozottan keresni ezeket a termékeket, ezzel is erősítve a magyar gazdaságot, a magyar szereplőket – emelte ki Köböl Anita.

Kiemelt kép: Köböl Anita kormányszóvivő a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. június 5-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)