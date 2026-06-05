Kármán András: Fontos, hogy az Európai Beruházási Bank sokkal aktívabb legyen Magyarországon

A magyar kormány és az Európai Beruházási Bank (European Investment Bank – EIB) részéről egyaránt megerősítették azt a szándékot, hogy a nemzetközi pénzintézet legyen a korábbinál sokkal aktívabb Magyarországon, és sokkal több projektet támogasson – erről számolt be Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán pénteken azt követően, hogy hivatalában bemutatkozó látogatáson fogadta Marko Primoracot, az EIB alelnökét.

A miniszter elmondása szerint már az első alkalommal azonosítottak olyan fejlesztési területeket, ahova Magyarország az elkövetkező időszakban forrásokat tervez bevonni, és amikhez az EIB kedvező forrásokat tud biztosítani. Az egyeztetések a részletek kidolgozásával és más tárcák bevonásával folytatódni fognak – jelezte Kármán András.

A tárcavezető emlékeztetett:

az EIB kedvezményes, Magyarország számára olcsónak számító hitelekkel támogat itt különféle projekteket, azonban az elmúlt években az európai uniós források elapadásával párhuzamosan az ő tevékenységük is nagyon visszafogott volt. A kormányváltást követően most mindkét fél részéről megerősítésre került a szándék, hogy legyenek sokkal aktívabbak Magyarországon, és sokkal több projekteket támogassanak

– mondta.

Kármán András beszámolt arról, hogy

már néhány kiemelt területet is megneveztek, ezek mind olyanok, amelyeket a Tisza-kormány maga is nagyon fontosnak és fejlesztendőnek tart.

Legyen szó a megújuló energiáról, bérlakások fejlesztéséről, egészségügyi projektekről – sorolta a miniszter, a vasúti fejlesztéseket, a vonatok, mozdonyok cseréjét is fontos prioritások között említve.

Ezeken a területeken mind nagyon aktív az Európai Beruházási Bank – mutatott rá, hozzátéve: a jövőben keresni fogják azokat a konkrét együttműködési lehetőségeket, ahol a fejlesztéseket kedvezményes hitelekkel támogatni tudják.

Kiemelt kép: Kármán András pénzügyminiszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)