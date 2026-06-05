A Pride-hónap kezdetekor ismét kitették a szivárványos zászlót a Városházára

A Pride-hónap kezdetekor ismét kikerült a szivárványos zászló a Városházára, ahogyan 2019 óta minden évben – közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán pénteken.

A zászlót azért tették ki a Városháza épületére, mert magától értetődően ott a helye – írta Karácsony Gergely.

„Magától értetődő, mint két ember szerelme. Magától értetődő, hogy Budapest olyan város, ahol mindenki azt szeret, akit csak akar. Magától értetődő, hogy a Pride-örömünnep, a szeretet ünnepe, a szabadság ünnepe. Budapest nagyszerűségét a sokszínűsége adja” – fogalmazott.

Mindannyiunknak megvan a saját Budapestje, és az én Budapestem nem létezik a te Budapested nélkül. Őrizzük meg ilyennek ezt a várost. Őrizzük meg sokszínűnek, őrizzük meg elfogadónak és szolidárisnak, hogy megőrizhessük szabadnak – zárta bejegyzését a főpolgármester.

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Kiemelt kép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)