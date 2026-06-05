Műsorújság
HU
EN
RO
#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

A Pride-hónap kezdetekor ismét kitették a szivárványos zászlót a Városházára

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.05. 16:47

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A Pride-hónap kezdetekor ismét kikerült a szivárványos zászló a Városházára, ahogyan 2019 óta minden évben – közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán pénteken.

A zászlót azért tették ki a Városháza épületére, mert magától értetődően ott a helye – írta Karácsony Gergely.

„Magától értetődő, mint két ember szerelme. Magától értetődő, hogy Budapest olyan város, ahol mindenki azt szeret, akit csak akar. Magától értetődő, hogy a Pride-örömünnep, a szeretet ünnepe, a szabadság ünnepe. Budapest nagyszerűségét a sokszínűsége adja” – fogalmazott.

Mindannyiunknak megvan a saját Budapestje, és az én Budapestem nem létezik a te Budapested nélkül. Őrizzük meg ilyennek ezt a várost. Őrizzük meg sokszínűnek, őrizzük meg elfogadónak és szolidárisnak, hogy megőrizhessük szabadnak – zárta bejegyzését a főpolgármester.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Budapest Pride Karácsony Gergely Budapest

Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcast

Ajánljuk még

 